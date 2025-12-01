أكّد وزير الخارجية الهنغاري؛ بيتر سيارتو، أنّ "روسيا ستظل لاعبًا محوريًا في الأمن الأوروبي والعالمي، سواءٌ رغبت دول أوروبا بذلك أم لا"، مشدّدًا على أنّ "بلاده لن تتخلّى عن قنوات التواصل الدبلوماسية مع موسكو".

وقال سيارتو، في حديث إلى برنامج "ساعة الحقيقة" التلفزيوني الهنغاري، إنّ "المصالح الوطنية الهنغارية تفرض استمرار العلاقات مع روسيا التي تزود هنغاريا بنسبة كبيرة من حاجاتها من الطاقة"، مضيفًا أنّ بلاده "لا تلتزم بالتيار الليبرالي السائد في بروكسل".

كما رفض سيارتو الانتقادات الموجَّهة إلى رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بسبب زيارته الأخيرة إلى موسكو، مؤكّدًا أنّ "مهمة الحكومة تمثيل مصالح الشعب الهنغاري وليس إرضاء الضغوط الأوروبية أو الخطاب الليبرالي".

وجاءت تصريحات سيارتو بعد لقاء جمع أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، يوم الجمعة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، واستمر نحو 4 ساعات.

ووصف أوربان المحادثات مع الرئيس الروسي بأنّها "ناجحة"، قائلًا إنّها "أسفرت عن ضمانات قوية لتوريدات الطاقة إلى هنغاريا".

الكلمات المفتاحية