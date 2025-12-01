أظهرت بيانات ملاحية من منصّة "فلايت رادار" عبور 6 طائرات بأرقام بنمية وكولومبية الأجواء الفنزويلية، وذلك برغم تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ المجال الجوي فوق فنزويلا "مغلق بالكامل".

وأظهرت البيانات أنّ 5 طائرات غادرت "مطار بنما سيتي"، وتوجَّهت 4 منها مباشرة إلى "مطار سيمون بوليفار الدولي" في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فيما واصلت الطائرة الخامسة طريقها نحو جمهورية سورينام، في حين دخلت الطائرة السادسة الأجواء الفنزويلية قادمة من بوغوتا قبل هبوطها في كاراكاس.

وفي الفترة بين 21 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أُلغيت أو أُجِّلت 270 رحلة طيران في فنزويلا بسبب الإعلان الأميركي، حيث كان "مطار سيمون بوليفار الدولي" الأكثر تأثُّرًا بـ170 تأجيلًا و27 إلغاء.

وكان الرئيس الأميركي قد أصدر تحذيرًا، يوم السبت 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في منشور على منصّته "تروث سوشال"، بأنّه "ينبغي اعتبار المجال الجوي لفنزويلا مغلقًا بالكامل"، في وقت تكثّف فيه واشنطن التصعيد العسكري ضد كاراكاس عبر نشر مدّمرات وسفن حربية وقوات أميركية على نطاق واسع في منطقة الكاريبي.

وأتى إعلان ترامب بعدما دعت سلطات الطيران الأميركية الطائرات المدنية التي تحلّق في المجال الجوي الفنزويلي إلى "توخّي الحذر نظرًا إلى تدهور الوضع الأمني والنشاط العسكري المكثّف في فنزويلا وحولها".

وفي المقابل، طلبت "هيئة الطيران الفنزويلية" من شركات الطيران الدولية استئناف رحلاتها خلال 48 ساعة، محذّرةً من فقدان تصاريح التحليق في البلاد، حسب ما أعلن "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" (إياتا).

من جهتها، اتهمت فنزويلا ترامب بـ"توجيه تهديد استعماري" إليها.

ووصفت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، تصريحات ترامب بأنّها "عدوان مُفرط وغير قانوني وأيضًا غير مُبرَّر على الشعب الفنزويلي".

