وصف وزير الدفاع في جمهورية إفريقيا الوسطى؛ كلود رامو بيرولت، الأنباء عن قيام أوكرانيا بتدريب عناصر إرهابية في القارة الإفريقية بأنّها "أمر مثير للاستياء ولا يمكن تبريره".

وقال بيرولت، لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء بمناسبة احتفال بلاده بـ"يوم الجمهورية" في 1 كانون الأول/ديسمبر 2025، إنّ حكومته "تتلقّى معلومات عملياتية من الدول المجاورة وتتابعها عن كثب"، مضيفًا أنّ سلطات بلاده "لا تمتلك أدلة على حدوث مثل هذه الأنشطة داخل أراضيها".

وبينما أشار إلى أنّ "معلومات غير مؤكَّدة تفيد بأنّ عسكريين أوكرانيين قد يكونون ضالعين في تدريب مجموعات إرهابية في الجزائر وتشاد وموريتانيا"، رجَّح أنّ "بعض هذه المجموعات تتسلّل لاحقًا إلى إفريقيا الوسطى عبر الحدود".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية؛ ماريا زاخاروفا، قد اتهمت في وقت سابق، أوكرانيا بـ"محاولة فتح جبهة ثانية في إفريقيا من خلال دعم جماعات مسلحة في دول تعتبرها موسكو صديقة".

الكلمات المفتاحية