أكدّ الرئيس الإيراني؛ مسعود بزشكيان، "أهمية تطوير العلاقات بين إيران وتركيا"، مشددًا على أنّ "البلدين شقيقان تجمعهما روابط تاريخية وثقافية راسخة"، ومشيرًا إلى أنّ "توسيع التعاون بينهما يمثل ركيزة لتعزيز التقارب بين الدول الإسلامية".

وذكر بزشكيان، خلال استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء الأحد 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في طهران، أنّ "المنطقة تشهد أزمات ناتجة من مؤامرات خارجية تهدف إلى إثارة الخلافات وعرقلة تنمية الدول الإسلامية"، مبيّنًا أنّ "مواجهة هذه التحدّيات تتطلّب إرادة مشتركة ووحدة في الموقف"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وقال: "إذا تحرَّكت الدول الإسلامية على أساس الوحدة وتبادل الخبرات، فلن تتمكَّن أيّ قوة من خلق مشاكل لها".

وأضاف الرئيس الإيراني، أنّ "العالم الإسلامي يمتلك قواسم حضارية وثقافية أعمق بكثير مما تمتلكه مناطق أخرى استطاعت تجاوز حروبها وتأسيس شراكات سياسية واقتصادية عابرة للحدود".

كما لفت بزشكيان الانتباه إلى أنّ "الحدود التي تعبرها التجارة والعلم والثقافة لن يعبرها الإرهاب والسلاح".

من جهته، أكّد وزير الخارجية التركي "توافق أنقرة مع رؤية طهران بشأن ضرورة تعزيز التعاون الإسلامي المشترك".

ورأى فيدان أنّ الخلافات الداخلية في العالم الإسلامي أهدرت وقتًا ثمينًا"، منبّهًا إلى أنّ "المرحلة تفرض تعاونًا منسقًا ومتوازنًا بين الدول الإسلامية، وفي مقدّمتها إيران وتركيا".

كما أثنى الوزير التركي على "الدور الإقليمي لإيران"، قائلًا: إنّ "الجمهورية الإسلامية تتحرَّك بسرعة وديناميكية كالسهم المنطلق من القوس منذ انتصار الثورة".



