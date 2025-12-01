يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقتشي: أميركا هي التي يجب أنْ تعود إلى الدبلوماسية عبر كسب ثقة إيران
عراقتشي: أميركا هي التي يجب أنْ تعود إلى الدبلوماسية عبر كسب ثقة إيران

2025-12-01 20:53
أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، خلال اتصال هاتفي بنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، أنّ "أميركا هي التي يجب أنْ تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا". 

ونقلت الوكالة عن عراقتشي حديثه، خلال الاتصال الهاتفي، عن "أحدث الاتجاهات المتعلّقة بالبرنامج النووي الإيراني وتصرّفات ومواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بریطانیا وفرنسا وألمانیا)".

من جهة أخرى، هنّأ عراقتشي موتيجي على إعادة تعيينه وزيرًا للخارجية اليابانية، آملًا بـ"استمرار التعاون الوثيق والمبدع والفعّال في الفترة الجدیدة بالنظر إلى تجربة الفترة السابقة وتاريخ العلاقات البنّاءة بين البلدين خلال الفترة التي تولّى فيها موتيجي زمام المسؤولية".

من جهته، أكّد وزير الخارجية الياباني "التزام طوكيو بأداء دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا"، ورحّب بـ"المبادرات السياسية لحل القضايا الإقليمية والدولية"، مبديًا "دعم اليابان للحلول السياسية".

كذلك، استعرض الوزيران "آخر مستجدات التعاون الثنائي والقضايا القنصلية والإنسانية بين البلدين"، وشدّدا على "ضرورة مواصلة المشاورات المنتظمة بهدف تعزيز العلاقات التقليدية والودية بين إيران واليابان"، وفق "إرنا".

