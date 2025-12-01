Your browser does not support the video tag.

أشار قائد ميداني في سرايا القدس بالضفة الغربية المحتلة، الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى أنّ قادة العدو الصهيوني يحاولون منذ أسابيع "صناعة إنجازات ميدانية بائسة لكسر روح القتال" لدى مقاتلي السرايا وأبطال الشعب الفلسطيني، "عبر اغتيال مجاهدي وقادة سرايا القدس في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة".

وقال في تصريح نقله الإعلام الحربي لسرايا القدس: "إننا فعلنا خططًا مناسبة وملائمة لمعطيات وظروف الميدان بعد دراسة وتحليل سلوك جيش العدو والمعلومات الحساسة التي حصلنا عليها من الطائرات المسيّرة التي تعامل معها مجاهدونا بالوسائط النارية المناسبة، وأسقطوا عددًا منها في محافظة طوباس ومخيم الفارعة خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف القائد الميداني: "تمكن مجاهدونا في سرية بيت آمر في الخليل وأبطال كتيبة نابلس من استباق الفعل الصهيوني المتوقع ومباغتته بالكمائن والعبوات، ما شكل صدمة في صفوف ضباط وجنود العدو، وقد اعترف العدو بإصابة عدد منهم".

وتابع: "في اللحظة الأولى التي أعلن فيها العدو عن انطلاق عمليته الفاشلة التي أسماها "الحجارة الخمسة" كان مجاهدونا لهم بالمرصاد وتمكنوا في الساعات الأولى من إعطاب جرافة عسكرية من نوع "D9" توغلت في محور واد التياسير بعد استهدافها بعبوة ناسفة أرضية من نوع "طوفان"، وإعطاب جيب عسكري بتفجير عبوة موجهة من نوع "سجيل" في بلدة طمون".

وأردف القائد الميداني في سرايا القدس قائلاً: "العدو ظنّ أنّه سيكسر إرادة مجاهدينا باغتيال إخواننا الشهداء يوسف عصاعصة والمنتصر بالله عبد الله في جنين وريفها بعد فشله في طوباس، إلا أنّ مجاهدينا مرغوا أنفه بتراب السيلة الحارثية وهشموا حجارته بالعبوات الناسفة التي أعدت وزرعت مسبقًا في المسارات المتوقع مرور العدو منها".

وأكّد: "نطمئن أبناء شعبنا إلى أن قدراتنا بخير ومقاتلينا على جهوزية ويقظة عالية ولن نسمح للعدو بخلق واقع جديد في مدن وبلدات الضفة الغريبة".

ودعا القائد الميداني أجهزة السلطة الفلسطينية إلى أن تكف يدها عن ملاحقة المجاهدين "والإفراج الفوري عن المقاومين المعتقلين المعذبين في سجونها للقيام بواجبهم المقدس"، في الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، "أمام حرب الإبادة التي تستهدف الوجود الفلسطيني على كامل تراب فلسطين".

