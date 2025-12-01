ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ ستة أسابيع، في ظل موجة مبكرة من تجنب المخاطرة في الأسواق، مع تركيز المستثمرين على احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر. في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعاد تحالف "أوبك بلس" التأكيد على خطة للإبقاء على مستويات الإنتاج.

تحركات الذهب والفضة

زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.27% ليصل إلى 4242.10 دولارًا للأوقية (الأونصة) عند كتابة التقرير، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول. بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.56% إلى 4245.90 دولارًا للأوقية.

كذلك صعدت الفضة 1.35% لتسجل 57.18 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغت في وقت سابق أعلى مستوى على الإطلاق عند 57.86 دولارًا. وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السوق لدى أواندا؛ كلفين وونغ، قوله: "نشهد جلسة من العزوف عن المخاطرة في عقود ستاندرد آند بورز الآجلة التي انخفضت 0.8% تماشيًا مع عمليات بيع مكثفة في العملات المشفرة الرئيسة. وهذا عزز حلقة دعم إيجابية للذهب كملاذ آمن في جلسة اليوم التي اتسمت بتداولات ضعيفة".

تراجع الأسهم والعملات المشفرة

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية انخفاضًا في التعاملات الآسيوية. فيما تراجعت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 4.85% لتصل إلى 86 ألفًا و843 دولارًا، وهبطت عملة إيثر بنسبة 5.67% إلى 2839 دولارًا.

توقعات خفض الفائدة الأميركية

عززت تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بما في ذلك كريستوفر والر وجون وليامز، توقعات الأسواق بأن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، خصوصًا بعد البيانات الأميركية الضعيفة. وتتوقع الأسواق حاليًا بنسبة 87% خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي". كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساس يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وأشار وونغ إلى أن أسعار الفضة ارتفعت جزئيًا بسبب شح السيولة الناجم عن توقف مجموعة "سي إم إي" الأسبوع الماضي، وليس نتيجة عوامل أساسية.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

ارتفع البلاتين بنسبة 0.86% إلى 1686.20 دولارًا.

زاد البلاديوم بنسبة 1.39% إلى 1474.10 دولارًا.

قفزة أسعار النفط بعد تأكيد أوبك بلس

قفزت أسعار النفط بنسبة 2% بعد أن أكد تحالف "أوبك بلس" على الإبقاء على مستويات الإنتاج، في ظل توقف صادرات خطوط أنابيب بحر قزوين إثر هجوم كبير، بالإضافة إلى التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا الذي أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% إلى 63.64 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.12% إلى 59.79 دولارًا للبرميل. وكان الخامان قد تراجعا عند التسوية يوم الجمعة للشهر الرابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ عام 2023، نتيجة توقعات زيادة المعروض العالمي.

وقال المحلل في مجموعة بورصات لندن، آنه فام، إن السوق تفاعلت إيجابيًا مع إعلان أوبك بلس، مضيفًا: "لفترة ركزت التوقعات على وفرة المعروض من النفط، لذا ساعد قرار أوبك بلس الحفاظ على مستوى الإنتاج على استقرار توقعات نمو المعروض خلال الأشهر المقبلة".

التوتر مع فنزويلا

أثار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مخاوف في سوق النفط حين أعلن أول أمس السبت أن "المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها" ينبغي اعتباره مغلقًا، نظرا لأن فنزويلا تعتبر منتجًا رئيسًا للنفط. وأوضح ترامب أنه تحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول تأثير هذا التصريح في السوق أو احتمالية توجيه ضربات عسكرية.

