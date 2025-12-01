يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
المقال التالي انطلاق "مناورات شنغهاي" لمكافحة الإرهاب في إيران

رياضة

فلسطين تفوز على قطر في كأس العرب 2025
رياضة

فلسطين تفوز على قطر في كأس العرب 2025

2025-12-01 21:10
44

تغلّب منتخب فلسطين على نظيره القطري بنتيجة (1-0)، الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العرب لكرة القدم في قطر.

ولم تنجح محاولات الفريقين طوال 90 دقيقة من المباراة، لكن المنتخب الفلسطيني نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بهدف عكسي سجله سلطان البريك مدافع المنتخب القطري بالخطأ في مرمى فريقه.

وكانت مباريات البطولة قد انطلقت بفوز سورية على تونس بالنتيجة نفسها، ليأتي فوز فلسطين فيكون المفاجأة الثانية في اليوم الأول من البطولة التي ستتواصل منافساتها حتى يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وسيلعب منتخب قطر مع نظيره السوري يوم الخميس المقبل، ويلعب منتخب فلسطين مع نظيره التونسي في اليوم ذاته.

ويتشارك منتخبا فلسطين وسورية صدارة المجموعة الأولى بـ3 نقاط فيما يحتل منتخبا قطر وتونس المركزين الثالث والرابع بصفر نقاط وبفارق الأهداف نفسه.

وكأس العرب بطولة كروية بين المنتخبات العربية انطلقت عام 1963 في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف تعزيز الروابط العربية من خلال كرة القدم. واجهت تحديات عدة أدت إلى عدم انتظامها، وشهدت فترات انقطاع طويلة، إلا أنه أعيد تنظيمها عام 2021 تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

فلسطين المحتلة قطر العالم العربي
