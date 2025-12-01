انطلقت مناورات "منظمة شنغهاي للتعاون" المشتركة لمكافحة الإرهاب في محافظة آذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران، الاثنين 1 كانون الأول/ديسمبر 2025، والتي يستضيفها الحرس الثوري الإيراني وتشارك فيها وفود رفيعة المستوى ممثّلة للدول الأعضاء في المنظمة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ونقلت الوكالة عن معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية؛ كاظم غريب أبادي قوله، إنّ "هذه المناورات ستستمر 5 أيام، باستضافة من القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإيرانية، وذلك بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" ومنظمات عسكرية وأمنية إقليمية".

وأكّد غريب أبادي أنّ "استضافة إيران لهذه المناورات شكّلت خطوة في اتجاه التقارب وإنشاء التحالفات، في سياق الهندسة الجديدة للأمن الإقليمي".

ولفت الانتباه إلى أنّ ""مناورات شنغهاي" تُتيح الأرضية لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا السياق".

