يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي جفاف العين لدى موظفي المكاتب .. طرق الوقاية والعلاج

فلسطين

الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
فلسطين

الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة

2025-12-01 22:09
35

حذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة؛ ستيفان دوجاريك، من أن نقص الإمدادات الأساسية والدمار الواسع الذي طاول البنية التحتية خلال عامين من الحرب على قطاع غزّة، باتا يشكّلان عائقًا كبيرًا أمام جهود توسيع الخدمات الصحية للسكان.

 وقال دوجاريك في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني في غزّة سيء للغاية، رغم استمرار عمليات الإغاثة، مشيرًا إلى أن الاحتياجات الصحية والإنسانية تتزايد بوتيرة تفوق قدرة المؤسسات العاملة في الميدان. 

بدوره، أوضح أن منسق الشؤون الإنسانية شدّد على ضرورة السماح بإدخال المساعدات دون قيود، وتمكين المنظمات والشركاء من إيصال الإمدادات الطبية والإنسانية إلى القطاع بلا عوائق. ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت ارتكب  الاحتلال "الإسرائيلي"  منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزّة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف تلك الجرائم. 

يذكر أن العدوان الصهيوني على غزّة أسفر عن سقوط أكثر من 238 ألف بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، إلى جانب تهجير مئات الآلاف ووقوع مجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين، بينهم أطفال، فضلًا عن الدمار الواسع الذي طاول الأحياء السكنية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.

الكلمات المفتاحية
غزة العدوان الاميركي السعودي على اليمن الأمم المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
حملة مخدرات
حملة مخدرات "إسرائيلية" تهدّد المجتمع في غزّة وتجمُّع القبائل يدق ناقوس الخطر
فلسطين منذ 11 دقيقة
الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
فلسطين منذ 36 دقيقة
سرايا القدس في الضفة الغربية: قدراتنا بخير ولن نسمح للعدو بخلق واقع جديد
سرايا القدس في الضفة الغربية: قدراتنا بخير ولن نسمح للعدو بخلق واقع جديد
فلسطين منذ ساعة
"العفو الدولية": على العالم ألّا ينخدع فالإبادة في غزة لم تنتهِ 
فلسطين منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حملة مخدرات
حملة مخدرات "إسرائيلية" تهدّد المجتمع في غزّة وتجمُّع القبائل يدق ناقوس الخطر
فلسطين منذ 11 دقيقة
الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
فلسطين منذ 36 دقيقة
"العفو الدولية": على العالم ألّا ينخدع فالإبادة في غزة لم تنتهِ 
فلسطين منذ ساعتين
الصحة في غزة تقرر دفن 15 شهيدًا مجهولي الهوية بعد تعذر التعرف إليهم
الصحة في غزة تقرر دفن 15 شهيدًا مجهولي الهوية بعد تعذر التعرف إليهم
فلسطين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة