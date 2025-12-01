حذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة؛ ستيفان دوجاريك، من أن نقص الإمدادات الأساسية والدمار الواسع الذي طاول البنية التحتية خلال عامين من الحرب على قطاع غزّة، باتا يشكّلان عائقًا كبيرًا أمام جهود توسيع الخدمات الصحية للسكان.

وقال دوجاريك في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الوضع الإنساني في غزّة سيء للغاية، رغم استمرار عمليات الإغاثة، مشيرًا إلى أن الاحتياجات الصحية والإنسانية تتزايد بوتيرة تفوق قدرة المؤسسات العاملة في الميدان.

بدوره، أوضح أن منسق الشؤون الإنسانية شدّد على ضرورة السماح بإدخال المساعدات دون قيود، وتمكين المنظمات والشركاء من إيصال الإمدادات الطبية والإنسانية إلى القطاع بلا عوائق. ويأتي هذا التحذير الأممي في وقت ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزّة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلًا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف تلك الجرائم.

يذكر أن العدوان الصهيوني على غزّة أسفر عن سقوط أكثر من 238 ألف بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، إلى جانب تهجير مئات الآلاف ووقوع مجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين، بينهم أطفال، فضلًا عن الدمار الواسع الذي طاول الأحياء السكنية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.

