يعد جفاف العين من المشاكل الصحية الشائعة بين موظفي العمل المكتبي، نتيجة الساعات الطويلة أمام الشاشات وقلة الرمش الطبيعي. فكيف يمكن مواجهة هذا الانزعاج الشائع؟

أكدت هيئة التأمين الألمانية ضد الحوادث الاجتماعية أن موظفي المكاتب يمكنهم تجنب الإصابة بجفاف العين من خلال أخذ فترات راحة قصيرة لمدة 5 دقائق كل ساعة، في أثناء العمل، للسماح للعين بالاسترخاء وتجديد الرطوبة الطبيعية.

تمارين مفيدة للعين

كما يمكن الحد من جفاف العين عن طريق ممارسة بعض التمارين البسيطة التي تفيد الأعصاب البصرية، منها:

النظر المتكرر والمسافة الطويلة: انظر بشكل واعٍ ومتكرر إلى مسافة لا تقل عن 40 مترًا.

تمرين الرقم 8: أغلق عينيك وتتبع شكل الرقم 8 ببطء باستخدام حركات العين.

استرخاء العين باليدين: ضع راحتي يديك بشكل مرتخ على عينيك، ومع إغلاق العينين قليلاً، انتبه للمسافة بين العينين وكفي اليدين.

استخدام قطرات مرطبة

في حال المعاناة من جفاف العين الفعلي، يمكن استخدام قطرات مرطبة للعين أو ما يُعرف بـ"الدموع الاصطناعية" التي تعوض السائل الدمعي المفقود. ونصحت الهيئة باستخدام المنتجات الخالية من المواد الحافظة، إذ إن هذه المواد قد تزيد من مشكلة الجفاف بدلاً من علاجها.

‫لماذا تعاني العين من الجفاف؟

‫للإجابة عن هذين السؤالين، قالت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية إن ‫الأسباب الشائعة لجفاف العين تتمثل في:

– العمل أمام الشاشة: الأشخاص، الذين يعملون لمدة طويلة أمام الشاشة، ‫يرمشون بمعدل أقل بكثير، أحيانا مرة أو مرتين فقط في الدقيقة. ونتيجة ‫لذلك، تقل قدرة العين على ترطيب السائل الدمعي.

‫- هواء جهاز التدفئة الجاف: بسبب جفاف هواء جهاز التدفئة تتبخر الرطوبة ‫في العينين بسرعة أكبر، كما أن دخان السجائر والتيارات الهوائية يمكن أن ‫تؤثر سلبا على الطبقة الدمعية.

‫- الأمراض والأدوية: يمكن أن تسبب حالات مثل الروماتيزم أو الأكزيما ‫جفاف العين، كما يمكن لبعض الأدوية، مثل حاصرات بيتا والمستحضرات ‫الهرمونية، أن تؤثر سلبا على الطبقة الدمعية.

‫تدابير مهمة

‫وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة جفاف العين من خلال اتخاذ التدابير ‫المهمة التالية:

‫- عند العمل أمام شاشة الحاسوب: ينبغي أخذ فترات راحة من أجل الرمش ‫بمعدل حوالي 10 إلى 15 مرة في الدقيقة. ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع قاعدة 20-20-20 ، التي تتضمن النظر إلى شيء يبعد 20 قدما (حوالي 6 أمتار) ‫لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

‫- استخدم قطرات مرطبة للعين: تعمل "الدموع الاصطناعية" على تعويض السائل ‫الدمعي المفقود. مع ذلك، يتعين على من يستخدمون هذه القطرات بانتظام ‫التأكد من خلوها من المواد الحافظة؛ نظرا لأن هذه المواد قد تسبب جفاف ‫العين.

‫- تهوية جيدة داخل المنزل: تعد التهوية المنتظمة، وخاصة في فصل الشتاء، ‫مفيدة للعينين أيضا، مع مراعاة تجنب تيارات الهواء.

