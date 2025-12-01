حذّر تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية اليوم الاثنين 1/12/2025 من تصاعد المحاولات الخبيثة والممنهجة التي ينفّذها الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، عبر تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى قطاع غزّة، في مسعى لضرب الجبهة الداخلية وإغراق المجتمع في آفة تستهدف بنيته الأخلاقية والاجتماعية.

وأوضح التجمع في بيان، أن الاحتلال يلجأ إلى أساليب ووسائل متعددة لإغراق القطاع بهذه المواد، معتبرًا أن هذه المحاولات جزء من حرب غير مباشرة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني واستهداف شبابه الذين يشكّلون الركيزة الأساسية للمستقبل وحملة القضية الوطنية.

وأكد البيان أن مواجهة هذه الجريمة المنظمة واجب وطني وأخلاقي يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمجتمعية، وتعزيز إسهامات المؤسسات التربوية والدينية والأهلية في حماية المجتمع وبناء جبهة داخلية متماسكة قادرة على الصمود.

ودعا التجمع إلى تشديد الرقابة على الحدود والمعابر، وتكثيف حملات التوعية، ورفع مستوى التعاون بين العائلات والجهات المختصة، إلى جانب الإبلاغ عن كلّ من يثبت تورطه في ترويج هذه السموم أو تسهيل وصولها إلى الشباب، باعتبار ذلك خيانة وطنية تمس أمن المجتمع وقيمه.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار تداعيات العدوان "الإسرائيلي" على القطاع، والذي خلّف أكثر من 238 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وتهجير مئات الآلاف، ووقوع مجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين، فضلًا عن الدمار واسع النطاق الذي طاول الأحياء السكنية والبنى التحتية في مختلف مناطق قطاع غزّة.

