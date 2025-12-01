يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي OpenAI تحدث تحسينات كبيرة في وضع الصوت بـChatgpt 

فلسطين

حملة مخدرات
فلسطين

حملة مخدرات "إسرائيلية" تهدّد المجتمع في غزّة وتجمُّع القبائل يدق ناقوس الخطر

2025-12-01 22:34
8

حذّر تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية اليوم الاثنين 1/12/2025 من تصاعد المحاولات الخبيثة والممنهجة التي ينفّذها الاحتلال "الإسرائيلي"  خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، عبر تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى قطاع غزّة، في مسعى لضرب الجبهة الداخلية وإغراق المجتمع في آفة تستهدف بنيته الأخلاقية والاجتماعية.

وأوضح التجمع في بيان، أن الاحتلال يلجأ إلى أساليب ووسائل متعددة لإغراق القطاع بهذه المواد، معتبرًا أن هذه المحاولات جزء من حرب غير مباشرة تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني واستهداف شبابه الذين يشكّلون الركيزة الأساسية للمستقبل وحملة القضية الوطنية.

وأكد البيان أن مواجهة هذه الجريمة المنظمة واجب وطني وأخلاقي يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والمجتمعية، وتعزيز إسهامات المؤسسات التربوية والدينية والأهلية في حماية المجتمع وبناء جبهة داخلية متماسكة قادرة على الصمود.

ودعا التجمع إلى تشديد الرقابة على الحدود والمعابر، وتكثيف حملات التوعية، ورفع مستوى التعاون بين العائلات والجهات المختصة، إلى جانب الإبلاغ عن كلّ من يثبت تورطه في ترويج هذه السموم أو تسهيل وصولها إلى الشباب، باعتبار ذلك خيانة وطنية تمس أمن المجتمع وقيمه.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار تداعيات العدوان "الإسرائيلي"  على القطاع، والذي خلّف أكثر من 238 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وتهجير مئات الآلاف، ووقوع مجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين، فضلًا عن الدمار واسع النطاق الذي طاول الأحياء السكنية والبنى التحتية في مختلف مناطق قطاع غزّة.

الكلمات المفتاحية
غزة المخدرات العدوان الصهيوني على غزة
إقرأ المزيد
المزيد
حملة مخدرات
حملة مخدرات "إسرائيلية" تهدّد المجتمع في غزّة وتجمُّع القبائل يدق ناقوس الخطر
فلسطين منذ 12 دقيقة
الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
فلسطين منذ 37 دقيقة
سرايا القدس في الضفة الغربية: قدراتنا بخير ولن نسمح للعدو بخلق واقع جديد
سرايا القدس في الضفة الغربية: قدراتنا بخير ولن نسمح للعدو بخلق واقع جديد
فلسطين منذ ساعة
"العفو الدولية": على العالم ألّا ينخدع فالإبادة في غزة لم تنتهِ 
فلسطين منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حملة مخدرات
حملة مخدرات "إسرائيلية" تهدّد المجتمع في غزّة وتجمُّع القبائل يدق ناقوس الخطر
فلسطين منذ 12 دقيقة
الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
الأمم المتحدة تحذّر: نقص الإمدادات والدمار يعوق جهود الخدمات الصحية في غزة
فلسطين منذ 37 دقيقة
"العفو الدولية": على العالم ألّا ينخدع فالإبادة في غزة لم تنتهِ 
فلسطين منذ ساعتين
الصحة في غزة تقرر دفن 15 شهيدًا مجهولي الهوية بعد تعذر التعرف إليهم
الصحة في غزة تقرر دفن 15 شهيدًا مجهولي الهوية بعد تعذر التعرف إليهم
فلسطين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة