أعلنت شركة OpenAI عن تحسين جديد يجعل تجربة استخدام وضع الصوت في شات جي بي تي أكثر سلاسة وواقعية، من خلال دمجه مباشرة داخل واجهة الدردشة، بدلًا من الاعتماد على نافذة منفصلة كما كان في السابق.

وبحسب التقرير، أصبح بإمكان المستخدم الآن التحدث مع شات جي بي تي ومشاهدة الردود تظهر لحظة بلحظة على الشاشة، بما في ذلك الصور والخرائط والعناصر البصرية الأخرى، دون الحاجة للانتقال إلى شاشة خاصة. وفي السابق، كان الاعتماد على الصوت فقط، ما يعني أنه إذا فات المستخدم جزء من الإجابة، فعليه الخروج من وضع الصوت لمعرفة ما قاله روبوت الدردشة كتابيًا.

ويتيح التحديث الجديد متابعة المحادثة صوتًا ونصًا في الوقت نفسه، مع إمكانية استعراض الرسائل السابقة دون مغادرة الواجهة. كما أصبح التنقل بين الكلام والكتابة داخل المحادثة نفسها طبيعيًا، مع ضرورة الضغط على زر "إنهاء" لإيقاف المحادثة الصوتية عند الرغبة بالعودة إلى الوضع النصي الكامل.

وأوضحت الشركة أن الوضع الصوتي المدمج أصبح الخيار الافتراضي، وهو في طور الوصول لجميع المستخدمين عبر الويب وتطبيقات الهواتف. ومع ذلك، يظل بإمكان المستخدمين الذين يفضلون الواجهة القديمة العودة إليها من خلال الإعدادات عبر تفعيل خيار "الوضع المنفصل" ضمن إعدادات Voice Mode.

ويعكس هذا التحديث توجُّه OpenAI نحو توحيد تجربة الاستخدام وتحويل المحادثة مع الذكاء الاصطناعي إلى تفاعل أكثر سلاسة وانسيابية، بما يعزز تجربة المستخدم ويجعل التواصل مع الروبوت أكثر طبيعية وواقعية.

