أعلنت الجمهورية الإسلاميّة في إيران اكتشاف رواسب ذهب كبيرة في أحد أكبر مناجم البلاد، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي اليوم الاثنين 1/12/2025. وتم اكتشاف البنية الجديدة للعرق المعدني في منجم شادان للذهب التابع للقطاع الخاص في محافظة خراسان الجنوبية شرق البلاد، والذي يعد المنجم الأهم في البلاد.

وتحققت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة رسميًّا من الاحتياطات الجديدة. وجاء في التقرير أن "الاحتياطات المثبتة في منجم شادان للذهب في شرق البلاد شهدت زيادة كبيرة بعد اكتشاف عرق ذهب كبير".

وأضاف أن العرق يضم نحو "7.95 ملايين طن من أكسيد خام الذهب و53.1 مليون طن من خام الذهب الكبريتي"، ويعد تعدين الأول أكثر سهولة وأقل تكلفة بكثير.

ولم تكشف إيران رسميًّا عن كم احتياطاتها من الذهب، لكنها تشير إلى أنها زادت عمليات الشراء بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأفاد حاكم مصرف إيران المركزي محمد رضا فرزين بأن المصرف كان من بين البنوك المركزية الخمسة الأولى في العالم في ما يتعلق بشراء الذهب خلال عامي 2023 و2024، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤولة في البنك المركزي يكتا أشرفي قولها، إن تعزيز احتياطات الذهب سيسهم في دعم اقتصاد البلاد الذي يرزح تحت وطأة عقوبات دولية قاسية.

يذكر أن الجمهورية الإسلامية في إيران تضم 15 منجمًا للذهب، أكبرها منجم زارشوران شمال غرب البلاد.

