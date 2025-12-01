يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي

إيران

إيران تكشف عن احتياطيات ذهبية ضخمة في منجم شادان شرقي البلاد
إيران

إيران تكشف عن احتياطيات ذهبية ضخمة في منجم شادان شرقي البلاد

2025-12-01 23:07
75

أعلنت الجمهورية الإسلاميّة في إيران  اكتشاف رواسب ذهب كبيرة في أحد أكبر مناجم البلاد، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي اليوم الاثنين 1/12/2025. وتم اكتشاف البنية الجديدة للعرق المعدني في منجم شادان للذهب التابع للقطاع الخاص في محافظة خراسان الجنوبية شرق البلاد، والذي يعد المنجم الأهم في البلاد.

وتحققت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة رسميًّا من الاحتياطات الجديدة. وجاء في التقرير أن "الاحتياطات المثبتة في منجم شادان للذهب في شرق البلاد شهدت زيادة كبيرة بعد اكتشاف عرق ذهب كبير".

وأضاف أن العرق يضم نحو "7.95 ملايين طن من أكسيد خام الذهب و53.1 مليون طن من خام الذهب الكبريتي"، ويعد تعدين الأول أكثر سهولة وأقل تكلفة بكثير.

ولم تكشف إيران رسميًّا عن كم احتياطاتها من الذهب، لكنها تشير إلى أنها زادت عمليات الشراء بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وأفاد حاكم مصرف إيران المركزي محمد رضا فرزين بأن المصرف كان من بين البنوك المركزية الخمسة الأولى في العالم في ما يتعلق بشراء الذهب خلال عامي 2023 و2024، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤولة في البنك المركزي يكتا أشرفي قولها، إن تعزيز احتياطات الذهب سيسهم في دعم اقتصاد البلاد الذي يرزح تحت وطأة عقوبات دولية قاسية.

يذكر أن الجمهورية الإسلامية في إيران تضم  15 منجمًا للذهب، أكبرها منجم زارشوران شمال غرب البلاد.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الذهب
إقرأ المزيد
المزيد
إيران تكشف عن احتياطيات ذهبية ضخمة في منجم شادان شرقي البلاد
إيران تكشف عن احتياطيات ذهبية ضخمة في منجم شادان شرقي البلاد
إيران منذ ساعتين
انطلاق
انطلاق "مناورات شنغهاي" لمكافحة الإرهاب في إيران
إيران منذ 4 ساعات
عراقتشي: أميركا هي التي يجب أنْ تعود إلى الدبلوماسية عبر كسب ثقة إيران
عراقتشي: أميركا هي التي يجب أنْ تعود إلى الدبلوماسية عبر كسب ثقة إيران
إيران منذ 4 ساعات
بزشكيان يستقبل فيدان: توسيع تعاون تركيا وإيران ركيزة لتعزيز تقارب الدول الإسلامية
بزشكيان يستقبل فيدان: توسيع تعاون تركيا وإيران ركيزة لتعزيز تقارب الدول الإسلامية
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران تكشف عن احتياطيات ذهبية ضخمة في منجم شادان شرقي البلاد
إيران تكشف عن احتياطيات ذهبية ضخمة في منجم شادان شرقي البلاد
إيران منذ ساعتين
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع والنفط يقفز بعد تأكيد أوبك  على استمرارية الإنتاج
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 6 أسابيع والنفط يقفز بعد تأكيد أوبك  على استمرارية الإنتاج
عربي ودولي منذ 4 ساعات
5 أشهر على الحرب مع إيران.. ترميم المباني المتضرّرة في كيان العدو عالق
5 أشهر على الحرب مع إيران.. ترميم المباني المتضرّرة في كيان العدو عالق
عين على العدو منذ 11 ساعة
عراقتشي: التعاون مع تركيا يشهد نموًا متصاعدًا
عراقتشي: التعاون مع تركيا يشهد نموًا متصاعدًا
إيران منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة