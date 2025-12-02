اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الثلاثاء (02 كانون أول/ديسمبر2025)، بالتحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية في إيران على عدة جبهات، سواء من الناحية الداخلية الاقتصادية والاجتماعية أم من الناحية الخارجية بالتركيز على خطط الغرب ضد إيران.

فك شيفرة اللعبة الغربية المناهضة لإيران

كتبت صحيفة رسالت: "على مدى العقود الماضية، اتبع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، استراتيجية مزدوجة ومضللة في التعامل مع جمهورية إيران الإسلامية؛ استراتيجية تقوم على خلق أزمة خارجية وإثارة أجواء الهزيمة في الداخل. هذه هي نفس اللعبة الوقحة التي يجب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إدراكها وكشفها بعناية.

وراء طبقات الدعاية والإعلام، يجري نوع من الهندسة الإدراكية لتشويه حقيقة إيران وصناعة صورة زائفة عن الضعف والعجز لدى الرأي العام.

المحور الأول لهذه اللعبة الغربية هو التعمد في خلق الأزمات في الدول المستقلة. تعمل الولايات المتحدة وأوروبا، من خلال أدوات مثل العقوبات الشاملة والضغط الدبلوماسي والعمليات النفسية والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عمليًا على خلق وضع يُعطّل فيه اقتصاد وسبل عيش الأشخاص المستهدفين. وفي حالة إيران، تُعدّ استراتيجية الضغط الأقصى مثالًا ملموسًا على هذا النهج. في هذه الاستراتيجية، يستهدف العدو، من جهة، اقتصاد البلاد بفرض عقوبات على البنك المركزي، والطاقة، والصادرات، وحتى الأدوية، ومن جهة أخرى، يُصوّر عواقب الضغط على أنها نتيجة تقصير داخلي.

هذا النهج محاولة واضحة لتشويه الحقيقة؛ إذ يُختلق أزمة خارجية، ثم يُختلق روايةً لتحويلها إلى أزمة داخلية. بمعنى آخر، يُشعل الغرب النار بنفسه، ثم يُدّعي أن الدخان ناتج عن ضعف صاحب الأرض! هذا المنطق هو نفس أداة الرواية في الحرب المعرفية التي يستخدمها العدو لأسر عقول الشعوب. وقد حذّر قائد الثورة مرارًا من أن العدو يسعى إلى قمع الأمل الوطني والثقة بالنفس من خلال تشويه صورة إيران.

[...] وبينما يُصوّر الغرب نفسه كمنقذ الحضارة الإنسانية، فإن واقعه الداخلي في غاية الخطورة والفوضى. اليوم، من المناخ إلى الاقتصاد، ومن الأخلاق الاجتماعية إلى العدالة، كل شيء في العالم الغربي يرثى له. تُعاني الدول الأوروبية من كوارث مناخية وجفاف غير مسبوق؛ وقد هزت أزمة الاحتباس الحراري والهجرة البشرية نظامها الاقتصادي والاجتماعي. ويُعدّ العنف المنزلي، وتزايد حالات الاغتصاب، وإساءة معاملة النساء والأطفال، وحتى حوادث إطلاق النار اليومية في المدارس والمراكز الحضرية في الولايات المتحدة، مؤشرات على انقسام ثقافي وأخلاقي عميق في الغرب. اقتصاديًا، ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مؤسسات استطلاع الرأي، فإن 76% من المواطنين الأمريكيين غير راضين عن النهج الاقتصادي لإدارة ترامب. وتُعدّ أزمة الدين الوطني، وارتفاع التضخم، وركود سوق العمل، وهشاشة النظام المالي، كلها أدلة على تراجع النظام الرأسمالي.

ومع ذلك، فإن وسائل الإعلام الغربية، باحتكارها الإخباري ورقابتها المنهجية، تُخفي هذه النقاط الضعيفة عن المشهد العالمي، وتُكرّس طاقتها لتضخيم مشاكل الدول المستقلة، بما في ذلك إيران.

[...] بالطبع، يجب التحلي بالواقعية؛ فإيران، كغيرها من الدول، تواجه تحديات ومعضلات. لا شك في وجود مشاكل معيشية، أو إدارة غير فعّالة، أو ثغرات هيكلية. لكن المشكلة هنا هي أن الغرب يستغل هذه الحقائق الجزئية لخلق رواية مشوهة ومغرضة لتصوير البلاد على أنها قاتمة ومنهكة".

النظام الحافظ لإيران

كتبت صحيفة وطن أمروز: "على عكس جميع توقعات أجهزة الاستخبارات الأميركية والصهيونية، خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، أصبح الشعب الإيراني موحدًا ومتماسكًا إلى جانب الجمهورية الإسلامية وضد المعتدي.

في الأيام الأولى للحرب، أظهرت مواقف نتنياهو وتصريحاته أن الموساد قد استثمر بشكل خاص في الفوضى وانعدام الأمن الاجتماعي بعد الحرب. مستشهدين بالفتنة التي حصلت من ثلاثة أعوام، اعتقد ضباط الموساد أن المجتمع الإيراني قد عانى من فجوة عميقة مع الحكومة، وبالتالي، إذا رأت غالبية المجتمع الإيراني هجومًا عسكريًا على إيران، فإنها ستعتبر هذا التدخل الأجنبي الواسع فرصة ثمينة وتنزل إلى الشوارع ضد الجمهورية الإسلامية. كما اعتقد الأميركيون أن سلوك الشعب الإيراني تجاه هذه الحرب سيكون مشابهًا لسلوك الشعب العراقي بعد الهجوم الأميركي على العراق وضد نظام صدام. بمعنى آخر، اعتقدت وكالة المخابرات المركزية أن الشعب الإيراني سيرحب بالقوات العسكرية الغازية.

لكن ما أظهره الشعب الإيراني خلال حرب الاثني عشر يومًا كان مخالفًا لكل هذه الأفكار والتوقعات. لاحقًا، اتضح أن أحد أهم عناصر خطة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني لمهاجمة إيران هو خلق تمرد وفوضى داخلية. في الواقع، كان الهدف الرئيسي من هذا الهجوم هو الإطاحة بالجمهورية الإسلامية من خلال تحريض غالبية المجتمع.

[...] أظهر سلوك المجتمع الإيراني خلال حرب الاثني عشر يومًا بوضوح أنه مجتمع فريد من نوعه بين دول منطقة غرب آسيا. ووفقًا للخبراء، فإن الرابطة الوثيقة بين معايير الثقافة الوطنية والمعتقدات الدينية قد أدت إلى تشكيل قدرة وطنية فريدة واعتزاز بالنفس في المجتمع الإيراني، وهذه القدرة والاعتزاز يدفعان هذا المجتمع، رغم اختلافاته وحتى اختلافاته، إلى التوحد سريعًا ضد العدو عند شعوره بالتهديد.

وبالطبع، يعتقد العديد من الخبراء أنه بالإضافة إلى السمات الوطنية والدينية، فإن الوعي الجماعي للمجتمع الإيراني بالأهداف الخفية للولايات المتحدة والنظام الصهيوني لإسقاط الجمهورية الإسلامية كان أيضًا مؤثرًا للغاية في سلوكهم خلال حرب الاثني عشر يومًا. ووفقًا للخبراء، فإن الغالبية العظمى من المجتمع الإيراني أدركت أن الهدف الرئيسي والخفي للولايات المتحدة والنظام الصهيوني من مهاجمة إيران، وخلق فراغ سياسي، وتدمير النظام القائم، هو تمهيد الطريق لتفكك إيران وتفككها.

[...] في الواقع، أصبح الحفاظ على التضامن الوطني للإيرانيين وتعزيزه الآن أهم رادع ضد التهديدات والمخاطر الخارجية. ويعتقد العديد من الخبراء أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد أحدثا تغييرًا جذريًا في موقفهما تجاه الحرب بعد هزيمتهما في حرب الاثني عشر يومًا. إن خطة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني لحرب الاثني عشر يومًا استندت إلى فرضية أن أي هجوم عسكري على إيران سيُحرض الشعب الإيراني على الثورة ضد الجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، بعد فشل هذا السيناريو، تقترح أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية الآن اتخاذ التدابير اللازمة لإحداث الفوضى والتمرد في إيران أولاً، وبعد انتشار التمرد، على الولايات المتحدة والنظام الصهيوني القيام بعمل عسكري آخر ضد إيران".

معركة وطنية على جبهتين اقتصاديتين

كتبت صحيفة إيران: "بعد عقدين من صياغة وثيقة رؤية العشرين عامًا، لم يفشل الاقتصاد الإيراني في تحقيق المرتبة الأولى اقتصاديًا في المنطقة فحسب، بل لم يحقق نموًا سريعًا ومستمرًا بسبب التباعد بين المنافسين وتزامن الأزمات. يكمن جوهر هذا الفشل في إدارة موارد الطاقة، وخاصة البنزين، التي أصبحت مشكلة متعددة الجوانب مع توزيع الدعم غير الموجه. تسعى الحكومة الرابعة عشرة الآن إلى كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال إدراج إصلاح أسعار البنزين على جدول الأعمال.

[...] لقد مرت ست سنوات منذ آخر تعديل لسعر البنزين. وخلال هذا الوقت، أصبح البنزين سلعة سياسية محرمة بسبب الخوف من العواقب الاجتماعية، والتي كان لا بد من تحويلها للحفاظ على الثروة الوطنية. ومع تنصيب الحكومة الرابعة عشرة، كان هناك حلين لهذه المعضلة: زيادة الإنتاج وجذب الاستثمار من جهة، وتحسين الاستهلاك من جهة أخرى. وللخروج من هذا المأزق التاريخي، صممت الحكومة استراتيجية شاملة على جبهتين في وقت واحد.

[...] من المهم تمهيد الطريق للتحول في قطاع الطاقة. ولن تُثمر الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع، وسيقل الاعتماد على البنزين، إلا من خلال خلق ميزة سعرية للوقود النظيف، مثل الغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال.

على المدى القصير، يُتوقع توزيع أكثر عدالة للموارد، وتخفيض العبء المالي على الميزانية. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع تحسين جودة الهواء والصحة العامة، وعلى المدى الطويل، إنشاء بنية تحتية لاقتصاد ذي كفاءة طاقة أعلى، أقل تأثرًا بتكاليف الوقود الرخيصة. يُعد تعديل أسعار البنزين، على الرغم من صعوبته، حجر الزاوية الأساسي للخروج من الحلقة المفرغة الحالية، والتوجه نحو نموذج تنمية مستدامة".

