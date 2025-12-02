يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

استشهاد منفّذ عملية طعن وإصابة جنديين
فلسطين

استشهاد منفّذ عملية طعن وإصابة جنديين "إسرائيليين" شمال رام الله

2025-12-02 09:43
إصابة جنديين "إسرائيليين" في عملية طعن شمال رام الله واستشهاد المنفّذ
73

استُشهد مُنفّذ عملية طعن، قرب قريتي عطارة وأم صفا عند مدخل مستوطنة "عترت" شمال رام الله في الضفّة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء (2 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، بحسب ما أفادت به مصادر صحافية فلسطينية، وكشفت المصادر أن جنديين "إسرائيليين" قد أصيبا في عملية الطعن. 

في المقابل، قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" إنّ "فلسطينيًا قام بطعن "إسرائيليَّين"؛ فنُقلا إلى المستشفى لتلقّي العلاج"، مضيفةً أنّ قوات الجيش "الإسرائيلي" التي كانت في المكان أطلقت النار على "المهاجم".

هذا؛ ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيد اعتداءاته على مختلف المناطق في الضفّة الغربية، فيما يواصل المستوطنون أيضًا شنّ الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الضفة الغربية
