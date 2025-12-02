استُشهد مُنفّذ عملية طعن، قرب قريتي عطارة وأم صفا عند مدخل مستوطنة "عترت" شمال رام الله في الضفّة الغربية المحتلة، اليوم الثلاثاء (2 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، بحسب ما أفادت به مصادر صحافية فلسطينية، وكشفت المصادر أن جنديين "إسرائيليين" قد أصيبا في عملية الطعن.

في المقابل، قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" إنّ "فلسطينيًا قام بطعن "إسرائيليَّين"؛ فنُقلا إلى المستشفى لتلقّي العلاج"، مضيفةً أنّ قوات الجيش "الإسرائيلي" التي كانت في المكان أطلقت النار على "المهاجم".

هذا؛ ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" تصعيد اعتداءاته على مختلف المناطق في الضفّة الغربية، فيما يواصل المستوطنون أيضًا شنّ الهجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

