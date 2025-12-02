بعد أسبوعين من إعلانه تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في "أحداث السابع من أكتوبر"، يتبنى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استراتيجيةً تقضي بعدم التحقيق في الفشل. محلل الشؤون القانونية في قناة i24NEWS أفيشاي غرينتسايغ كشف لأول مرة عن الخطة، التي تتضمن ثلاثة خيارات.

وفقًا للاستراتيجية، فإن خيار نتنياهو المُفضّل هو الانتظار وعدم تشكيل أي نوع من لجان التحقيق، حتّى "يأخذ الوقت مجراه". أما الخيار الثاني الذي يُعطيه الأولوية فهو تشكيل لجنة تحقيق يتحكم هو في تشكيلها، سواءٌ كانت لجنة تحقيق رسمية أو من خلال تشريع خاص.

الخيار الأقل تفضيلًا لرئيس الحكومة "الإسرائيلية" وفقًا للقناة "الإسرائيلية" هو "وضع تفرض فيه المحكمة العليا إقامة لجنة تحقيق رسمية، وفي هذه الحالة سيبدأ نتنياهو حملة لنزع الشرعية عن تركيبة اللجنة، بدعوى أنها لا تحظى بثقة الجمهور اليميني".

ويخلص التقرير الصهيوني إلى أنه "منذ أن تم تشكيل طاقم الوزراء الذي سيحدد صلاحيات اللجنة التي ستفحص إخفاقات السابع من أكتوبر، لم يتم عقد أي اجتماعات لها، ولا يوجد حتّى موعد لانعقادها. وزير القضاء ياريف ليفين رفض أن يترأسها بحجة أنه لا يملك الوقت، لكن عندما فهم أن الحديث يدور عن "لجنة ديكور" وافق على ذلك. ليفين اختار عدم التعليق على هذا الخبر".

