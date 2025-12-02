يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تصاعد التوّتر بين فنزويلا والولايات المتحدة ومواقف كولومبية وديمقراطية معارضة
تصاعد التوّتر بين فنزويلا والولايات المتحدة ومواقف كولومبية وديمقراطية معارضة

2025-12-02 10:03
مادورو: لدينا 200 ألف عسكري جاهزين للقتال دفاعًا عن سيادة فنزويلا
65

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء (2 كانون الأول/ ديسمبر2025)، أن الفنزويليين يستعدون للدفاع عن أرضهم وسيادتهم وكرامتهم، "ليضمنوا للأجيال القادمة أنهم سيحظون بوطن حر". وأضاف مادورو: "نحن لا نتدخل في شؤون أحدـ في هذا العالم، فليمتنعوا عن التدخل في شؤون فنزويلا".

كما أشار الرئيس الفنزويلي إلى أنّ كراكاس لديها هيكل محترف وأخلاقي مؤلف من أكثر من 200 ألف عسكري جاهزين للقتال من أجل الأمن والسلام وسيادة البلاد. وأكّد أيضًا أنّ بلاده تريد السلام مع السيادة والمساواة والحرية، ولا تريد "سلام العبيد".

من جهتها، أشارت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إلى أنّ كراكاس: "قامت بتفعيل جميع الآليات المتعددة الأطراف المتوافقة والقانون الدولي من أجل وقف هذا الإجراء غير القانوني"، مؤكّدةً أنّ "فنزويلا ستنتصر دائمًا".

غوستافو بيترو: واشنطن لا تملك الحق في إغلاق المجال الجوي الفنزويلي

في هذا السياق، لفت الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى أنّ الولايات المتحدة: "لا تملك الحق في إغلاق المجال الجوي الفنزويلي"، موضحًا أنّ واشنطن يمكنها اتّخاذ مثل هذا القرار بحق شركات الطيران التابعة لها فقط، "لكن ليس مع شركات الطيران العالمية". كما أعلن بيترو استئناف كولومبيا خدمة الطيران المدني مع فنزويلا، داعيًا دول العالم إلى اتّخاذ الخطوة نفسها. وشدّد على أنّ المرحلة الحالية "هي وقت الحوار لا الهمجية".

في وقتٍ سابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيُغلق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل. ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" منشورًا موجهًا إلى "جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر"، قائلًا: "فلتأخذوا، في الحسبان، أنّه سيغلق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

شومر: ترامب لا يملك صلاحية شنّ حرب على فنزويلا

بالموازاة، أشار زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك صلاحية إرسال القوات الأميركية إلى الحرب من دون تفويض من الكونغرس، لافتًا إلى أنّ هذه السلطة محفوظة دستوريًا للكونغرس وحده. وفي تصريح له، اتّهم شومر ترامب بالتخطيط لشن حرب ضدّ فنزويلا "في سرية تامة"، محذرًا من أن الكونغرس سيتحرك فورًا لطرح قرار يتعلق بصلاحيات الحرب لمنع نشر القوات الأميركية هناك.

تابع شومر أن الشعب الأميركي لا يريد حربًا جديدة لا نهاية لها، مضيفًا أن أي تحركات عدوانية ضدّ فنزويلا من دون موافقة تشريعية ستكون تجاوزًا خطيرًا.

في سياق آخر، كشف شومر تلقيه تهديدات عبر البريد الإلكتروني، مصدرها ما وصفه بـ"ماغا" (Make America Great Again)، وأكد أن سلطات انفاذ القانون في نيويورك أبلغته بوجود تهديدات بالقنابل تستهدف عددًا من مكاتبه.

الولايات المتحدة الأميركية فنزويلا نيكولاس مادورو كولومبيا
