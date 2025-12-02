كشفت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" عن أن وزير الحرب الصهيوني السابق يوآف غالانت يقيم منذ نحو عام في الفيلا الخاصة للملياردير موريس كهان في مستوطنة "بيت ياناي" من دون أي مقابل.

وتوضح الصحيفة أن "غالانت اضطرّ إلى مغادرة منزله في مستوطنة "عميكام" خلال الحرب ضدّ حزب الله في أيلول/سبتمبر 2024، بسبب تحذيرات أمنية. وبعد فترة قصيرة، انتقل مع زوجته للإقامة في وحدة سكنية ملحقة بمنزل كاهان، الذي تجمعه به علاقة صداقة. في تلك الفترة، كان غالانت قد أُقيل من منصبه وزيرًا "للأمن" (الحرب)، لكنّه واصل تولّيه عضوية "الكنيست". منذ ذلك الحين وحتّى هذه الأيام يقيم غالانت وزوجته في العقار".

وتضيف الصحيفة: "في نهاية أيلول/سبتمبر 2024، وبعد فترة قصيرة من عملية تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان، أمر الشاباك كلًا من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن" (الحرب) بإخلاء منزليهما في "قيساريا" و"عميكام" على وجه السرعة، وذلك في أعقاب تحذيرات أمنية عن محاولات من حزب الله لاستهدافهما. وبالفعل، بعد أيام قليلة أصابت طائرة مسيّرة منزل نتنياهو الخاص وألحقت أضرارًا بالمبنى".

وأشارت الصحيفة إلى أن غالانت بعد إخلاء منزله، "قضى معظم وقته في إدارة الحرب من مقر "الكريا" في "تل أبيب". وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر أعلن نتنياهو عن إقالة غالانت، وبعدها انتقل غالانت مع زوجته إلى وحدة سكنية صغيرة في الفيلا الواسعة الخاصة بكاهان. وأقاما في الوحدة خلال فترة عضويته في "الكنيست" بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025، واستمرّا في الإقامة هناك حتّى بعد استقالته من "الكنيست"، بل وحتّى بعد منح الموافقة لهما على العودة إلى منزلهما الخاص. وفي هذه الأيام، من المتوقع أن يغادرا العقار وينتقلا إلى شقة في "تل أبيب".

وقالت الصحيفة: "مسألة الخطر على منازل غالانت ونتنياهو الخاصة شغلت رئيس الحكومة منذ الأيام الأولى للحرب. ووفق ما نُشر في برنامج "عوفدا" على القناة 12، عندما دفع غالانت نحو تنفيذ الهجوم على حزب الله في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أجابه نتنياهو: "أنت تعلم جيدًا أن العدوّ يعرف عناويننا الخاصة، فإلى أين سنذهب بالضبط؟".

وأفاد يوآف غالانت في رد أنه بحسب توجيه "الشاباك"، قُبيل نهاية منصبه كوزير للحرب، أُخلي منزله في "عميكام" على وجه السرعة لأسباب أمنية وطُلب منه الإقامة في مسكن بديل في مكان غير مزدحم. وأن الحكومة عرضت عليه تحمّل تكاليف السكن البديل.

وختمت "هآرتس: "في الفترة الأولى تنقل غالانت بين عدة أماكن سكنية، وفي إطار هذه التنقلات، وبعد إنهائه مهامه وزيرًا "للأمن"، انتقل إلى وحدة سكنية صغيرة ملحقة بمنزل موريس كاهان. في الأول من كانون الثاني/يناير 2025، استقال غالانت من "الكنيست" وأصبح "مواطنًا" من دون منصب عام".

