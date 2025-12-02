يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء (02 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، حملة اقتحامات واسعة شملت مناطق متفرقة في الضفّة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات للعديد من المنازل والعبث بمحتوياتها واعتقال عدد من الفلسطينيين.

في هذا السياق، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات في طولكرم، اعتقلت خلالها 4 فلسطينيين، هم: إياد عمر النوباني، ومنتصر أبو سمرة، وجمال جهاد السروجي من ضاحية عزبة الطياح، وسامح توفيق غزال من حي الصوانة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما فتشت قوات الاحتلال منزل الشاب مصعب قوزح في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

كما شهدت مدينة نابلس شمال الضفّة اقتحامات متكررة من عدة اتّجاهات، منها حاجزي "دير شرف" و"صرة"، مع مداهمة بلدة زواتا وصولًا إلى منزل عائلة الأسير عبد الكريم صنوبر.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيبات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت دجن شرق مدينة نابلس، فجر اليوم، وداهمت منازل هناك وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت منها المواطن عماد ساري أبو جش (45 عامًا). وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين قسام (24 عامًا) وسمير سامي رداد (24 عامًا)، عقب مداهمة منزلهما وتفتيشه في بلدة الزاوية غرب سلفيت.

كذلك أخلت قوات الاحتلال العائلة وعددًا من المنازل المجاورة، وشرعت بتفخيخ المنزل تمهيدًا لتفجيره. كما داهمت قوات الاحتلال بلدة برقة وقرية بيت دجن من دون تسجيل اعتقالات.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت القوات محيط مستشفيات: "المحتسب" و"الهلال الأحمر التخصصي"، و"الملكي" في ضاحية الزيتون، بالإضافة إلى بلدتي بيت أمر وحلحول ومنطقة كنار في مدينة دورا جنوب غربي المدينة. وتوسعت الاقتحامات لتطال بلدة ميثلون جنوب شرقي جنين وبلدة قفين شمال طولكرم وبلدة بيرزيت شمال رام الله، حيث اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحام الحارة الشرقية لطولكرم.

وفي مدينة طوباس شمال الضفّة، استمرت التعزيزات والتحركات العسكرية لليوم الثاني على التوالي، مع إطلاق مكثف للقنابل الصوتية والرصاص. كما أصيبت فتاة فلسطينية (35 عامًا) برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز "مزموريا" شرقي بيت لحم، فنقلت لتلقي العلاج في مستشفى المدينة، وفقًا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي قرية أم صفا شمال رام الله، اقتحمت القوات المنطقة راجلة واحتجزت عددًا من الشبان، ونكلت بهم، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المنازل.

