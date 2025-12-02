أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) إبراهيم رضائي أن رئيس اللجنة شدد على ضرورة تحرك القوات المسلحة الإيرانية، بطريقة استباقية وردعية في مواجهة التهديدات، وتوجيه ردّ قاسٍ ومُعتبر على الاعتداءات ضد إيران.

وأكد رضائي أن قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء علي عبد اللهي شدد، خلال الاجتماع المشترك مع أعضاء اللجنة، على أن أيّ اعتداء ضد البلاد سيُقابَل بردّ حاسم ومُكلف من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال: إنّه "في حال حدوث أيّ تعرّض ضد البلاد، فإنّ الردّ عليه سيكون قاطعًا وباعثًا على الندم".

وأوضح رضائي أن الاجتماع المشترك ضم إلى أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية اللواء عبد اللهي وعددًا من القادة والمسؤولين، مشيرًا إلى أنّ اللواء عبد اللهي قدّم في هذا الاجتماع تقريرًا عن الاستعدادات القتالية وقدرات القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف: "كما أشار اللواء عبد اللهي إلى إجراءات القوات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما في الحرب الـ۱۲ يومًا، والضربات الإيرانية التي وُجهت إلى الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذا الكيان تكبّد خسائر كبيرة في تلك الحرب وتعرّضت قدرته الردعية لأضرار جسيمة".

كما بيّن رضائي أن اللواء عبد اللهي صرّح بأن أيّ تعرّض ضد البلاد سيقابَل بردّ قاطع باعث على الندم من الجمهورية الإسلامية. وتابع: "كما أكد قائد المقر، مشيرًا إلى الاستعدادات القتالية للقوات المسلحة، أنّ قدرات واستعداد اليوم أفضل بكثير ممّا كان عليه في الماضي، وأنّ الجمهورية الإسلامية تمتلك الجهوزية الكاملة لتوجيه ضربات قوية في مواجهة أيّ عدوان محتمل".

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: إن أعضاء اللجنة طرحوا آرائهم في هذا الاجتماع، ومع الإشادة بتضحيات القوات المسلحة وعرضها للقوة خلال حرب الأيام الاثني عشر ودورها في تعزيز الأمن القومي، أكدوا دعمهم الشامل للقوات المسلحة. وأشار رضائي إلى تصريحات رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية إبراهيم عزيزي، قائلًا: "إن رئيس اللجنة، مع تقديره لجهود القوات المسلحة والمقر المركزي لخاتم الأنبياء، شدد على ضرورة تحرك القوات المسلحة بطريقة استباقية وردعية في مواجهة التهديدات، وتوجيه ردّ قاسٍ ومُعتبر على شرور العدو".

ولفت رضائي إلى أن ما طُرح في جلسة اللجنة: "يدل على أن قدرة الجمهورية الإسلامية واستعداداتها للرد على أيّ عدوان قد ازدادت بشكل كبير مقارنة بالماضي، وأن القدرات الدفاعية والهجومية للبلاد أصبحت أقوى وأفضل وأكثر دقة. كما شهدت القدرات الدفاعية تطورًا ملحوظًا من حيث الكمّ والنوع، في حين يتمتع الجيش والقوات المسلحة بإشراف عالٍ على تحركات العدو، وبالتالي فإن أيّ شرّ أو محاولة عدائية من أعداء الشعب الإيراني ستواجه بردّ حاسم من القوات المسلحة".

وأكد رضائي أنّ وضع إيران، في مجال الموارد البشرية في الجيش والحرس الثوري، وكذلك في مجال المعدات، "أصبح أفضل وأقوى بكثير مما كان في السابق. واليوم نحن مستعدون لأيّ مواجهة، ونمتلك بالفعل القدرة على الدفاع عن الحدود البرية والجوية والبحرية، ونقف في ذروة الجهوزية للدفاع عن البلاد".

