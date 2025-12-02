توغّلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء (2 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، في قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الشمالي السوري، وفقًا لمراسل "سانا"، حيث شاركت في العملية قوة مؤلفة من دبابتين و14 آلية وسيارة عسكرية، وأقامت حاجزًا عرقل حركة المرور، وفتّشت المواطنين والمارة.

هذا؛ وكانت قوات الاحتلال قد نفّذت توغلات مماثلة، يوم أمس الاثنين، في مناطق عدة في ريف القنيطرة، بينها: تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة والصمدانية الشرقية وبلدة جبا وقرية أم باطنة في الشمال، بالإضافة إلى تل أبو قبيس وصيدا الحانوت في الجنوب.

كما تواصل "إسرائيل" سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك، والذي عقد في العام 1974، بالتوغل في الجنوب السوري والاعتداء على المدنيين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سورية باستمرار بخروج الاحتلال "الإسرائيلي" من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات "الإسرائيلية" في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي. وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليات، وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل والعودة إلى التزامات اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974.

