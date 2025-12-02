واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، حيث أصيب خمسة فلسطينيين برصاص الجيش في حيّ التفاح شرق مدينة غزّة.

وقال الدفاع المدني إنّ طواقمه توجهت إلى منطقة مفترق "السنافور"، في حي التفاح وتمكّنت من إخلاء إصابتين وإجلاء عشرات الأسر التي حاصرها جيش الاحتلال في المنطقة.

في وقت سابق، أزاح جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الخط الأصفر مئات الأمتار باتّجاه الغرب، ما يعني سيطرته على 58% من مساحة القطاع. كما فجر عدة منازل في حيّ التفاح، بينما أصيب نازح برصاص طائرة مسيّرة "إسرائيلية" في حيّ النصر غرب المدينة. واستشهد فلسطيني آخر برصاص الجيش في حيّ الزيتون شرق غزّة.

على صعيد آخر، قصفت المدفعية "الإسرائيلية" المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع وشرقي مدينة خان يونس جنوبه.

هذا؛ ويواصل فريق من كتائب القسام والصليب الأحمر واللجنة المصرية البحث عن جثة جندي "إسرائيلي" في مخيم جباليا شمال قطاع غزّة.

منذ بدء وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 356 فلسطينيًا والمصابين 909، فيما جرى انتشال 616 شهيدًا من القطاع. وتشير الإحصاءات، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى أنّ حصيلة العدوان "الإسرائيلي" وصلت إلى 70,112 شهيدًا و170,986 مصابًا.

