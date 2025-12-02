ناقش سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مستجدات الوضع، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافةً إلى التعاون العسكري والعسكري - التقني بين البلدين.

وذكرت قناة "زفيزدا" الروسية أنّ الجانبين بحثا مجموعة من الملفات العسكرية والأمنية المشتركة، وناقشا قضايا مرتبطة بتنسيق العمل بين وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة في كلّ من موسكو وبكين.

في وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ أنّ بلاده مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا، في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمارات الأخرى.

