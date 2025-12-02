يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
عربي ودولي

شويغو ووانغ يي يبحثان الوضع في آسيا والمحيط الهادئ والتعاون العسكري بين موسكو وبكين
عربي ودولي

شويغو ووانغ يي يبحثان الوضع في آسيا والمحيط الهادئ والتعاون العسكري بين موسكو وبكين

2025-12-02 13:01
شويغو يستقبل وانغ يي في موسكو لبحث التعاون الأمني والعسكري بين روسيا والصين
69

ناقش سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مستجدات الوضع، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافةً إلى التعاون العسكري والعسكري - التقني بين البلدين.

وذكرت قناة "زفيزدا" الروسية أنّ الجانبين بحثا مجموعة من الملفات العسكرية والأمنية المشتركة، وناقشا قضايا مرتبطة بتنسيق العمل بين وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة في كلّ من موسكو وبكين.

في وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ أنّ بلاده مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا، في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمارات الأخرى.

الكلمات المفتاحية
روسيا الولايات المتحدة الأميركية الصين
