تستمر الانتهاكات والاعتداءات "الإسرائيلية" للسيادة اللبنانية، حيث تخرق المسيّرات الأجواء، وتشن الغارات، في انتهاك واضح للقوانين الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.

وقد ألقت محلقة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر"، انطلقت من الموقع المستحدث في جبل الباط، غالونات متفجرة على أحد المنازل في حي "المطيط" في بلدة عيترون، بينما ألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية بالقرب من صيادي الأسماك عند شاطئ رأس الناقورة.

كذلك، خرق الطيران الحربي "الإسرائيلي" أجواء إقليم التفاح على علوّ منخفض.

كما خرق الطيران "الإسرائيلي" أجواء البقاع على علو منخفض، فيما خرق سرب من الطيران الحربي الصهيوني أجواء السلسلة الغربية.

