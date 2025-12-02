يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي الذهب يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في 6 أسابيع مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

لبنان

اعتداءات العدو مستمرة: غالونات متفجرة على عيترون وقنبلة صوتية عند شاطئ رأس الناقورة
لبنان

اعتداءات العدو مستمرة: غالونات متفجرة على عيترون وقنبلة صوتية عند شاطئ رأس الناقورة

2025-12-02 13:30
70

تستمر الانتهاكات والاعتداءات "الإسرائيلية" للسيادة اللبنانية، حيث تخرق المسيّرات الأجواء، وتشن الغارات، في انتهاك واضح للقوانين الدولية واتفاق وقف إطلاق النار.

وقد ألقت محلقة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر"، انطلقت من الموقع المستحدث في جبل الباط، غالونات متفجرة على أحد المنازل في حي "المطيط" في بلدة عيترون، بينما ألقت محلقة "إسرائيلية" قنبلة صوتية بالقرب من صيادي الأسماك عند شاطئ رأس الناقورة.

كذلك، خرق الطيران الحربي "الإسرائيلي" أجواء إقليم التفاح على علوّ منخفض.

كما خرق الطيران "الإسرائيلي" أجواء البقاع على علو منخفض، فيما خرق سرب من الطيران الحربي الصهيوني أجواء السلسلة الغربية.

الكلمات المفتاحية
لبنان الناقورة عيترون الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
اعتداءات العدو مستمرة: غالونات متفجرة على عيترون وقنبلة صوتية عند شاطئ رأس الناقورة
اعتداءات العدو مستمرة: غالونات متفجرة على عيترون وقنبلة صوتية عند شاطئ رأس الناقورة
لبنان منذ ساعة
البابا لاوون الرابع عشر يختتم زيارته إلى لبنان
البابا لاوون الرابع عشر يختتم زيارته إلى لبنان
لبنان منذ ساعتين
جشي: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو
جشي: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو
لبنان منذ ساعتين
تقديم حجر من كنيسة في يارون دمّرها العدوان للبابا لاوون خلال لقاء في بكركي
تقديم حجر من كنيسة في يارون دمّرها العدوان للبابا لاوون خلال لقاء في بكركي
لبنان منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
اعتداءات العدو مستمرة: غالونات متفجرة على عيترون وقنبلة صوتية عند شاطئ رأس الناقورة
اعتداءات العدو مستمرة: غالونات متفجرة على عيترون وقنبلة صوتية عند شاطئ رأس الناقورة
لبنان منذ ساعة
البابا لاوون الرابع عشر يختتم زيارته إلى لبنان
البابا لاوون الرابع عشر يختتم زيارته إلى لبنان
لبنان منذ ساعتين
جشي: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو
جشي: لبنان لن يخضع للإملاءات الأميركية ولا لتهديدات العدو
لبنان منذ ساعتين
اتّصال بين نتنياهو وترامب يمهّد للقاء قريب وسط ضغوط أميركية وتوتّر إقليمي متصاعد
اتّصال بين نتنياهو وترامب يمهّد للقاء قريب وسط ضغوط أميركية وتوتّر إقليمي متصاعد
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة