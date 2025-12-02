انخفض الذهب، اليوم الثلاثاء (2 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع في الجلسة السابقة، إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وجني الأرباح على الأسعار، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ما يتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4218.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش.

كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم كانون الأول/ديسمبر، 0.6 % إلى 4250.70 دولار.

ولم يعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في خطاب ألقاه في جامعة ستانفورد، في وقت متأخر من أمس الاثنين، على الاقتصاد أو السياسة النقدية.

وتُظهر أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 88 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، قبل يومين، إنه سيكون سعيدًا بتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي إذا وقع الاختيار عليه.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.3 % إلى 57.24 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 % إلى 1643.10 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 1419.50 دولار.

