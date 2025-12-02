يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عراقتشي: باب التفاوض مفتوح بشروط وعلاقتنا مع دمشق رهن إرادة السوريين
عراقتشي: باب التفاوض مفتوح بشروط وعلاقتنا مع دمشق رهن إرادة السوريين

2025-12-02 14:43
59

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي أنّ باب التفاوض مفتوح على الدوام، شرط احترام قواعده، مشيرًا إلى أنّ الأميركيين يفرضون الشروط والمطالب المبالغ فيها.

وقال عراقتشي إنه إذا أبدى الجانب الأميركي استعدادًا للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يقوم على المصالح المتبادلة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدرس الأمر بالتأكيد.

وفي الشأن السوري، شدّد على أنّ نظام الرئيس بشار الأسد كان الطرف الأكثر قدرة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وصون تماسكها الوطني، معتبرًا أنّ علاقة إيران مع الحكومة السورية الجديدة ستبقى كما هي ما لم ترَ هذه الحكومة بنفسها أنّ استئناف العلاقة مع إيران سيكون مفيدًا لها.

وأضاف أنّ إيران كانت سندًا كبيرًا للشعب السوري في الماضي، وما زالت قادرة على تقديم الدعم، لكن ذلك يجب أن يقوم على إرادة الشعب السوري نفسه، مؤكدًا: "على أي حال، نحن لسنا في عجلة من أمرنا، وسننتظر الوقت المناسب".

ولفت عراقتشي إلى أنّ حجم الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني في سورية بعد سقوط الرئيس بشار الأسد يفوق مساحة قطاع غزّة بأكمله، معتبرًا أنّ الحرب الأخيرة منحت إيران تجارب قيّمة وكشفت نقاط ضعف مكّنتها من سدّ الكثير من الثغرات الأمنية.

وعن العلاقات الإقليمية، كشف عراقتشي أنّ الاجتماعات الثلاثية بين الصين وإيران والسعودية متواصلة، مشيرًا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بين طهران والرياض تجاه بعض القضايا، وأن الحوار بينهما مستمر.

