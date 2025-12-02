يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مراكز الهيئة الصحية في البقاع تواصل حملات التوعية وخدمات الرعاية المتنقلة

2025-12-02 16:31
تواصل المراكز الصحية التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في منطقة البقاع تنفيذ برامج التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية المتنقلة، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة العامة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الوردي وما تلاه من امتداد للأنشطة الصحية.

فقد نفّذ مركز النبي شيث الصحي سلسلة ورش تثقيفية في عدد من بلدات المنطقة، قدّمتها القابلة القانونية هدى هزيمة بمشاركة المشرفة الصحية، واستهدفت نحو 100 سيدة من مختلف الفئات العمرية، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعة لإجراء الفحوصات المتخصصة في المركز.

وفي موازاة ذلك، استقبل مركز القصر الصحي خلال الشهر الثاني من الحملة نحو 130 سيدة، حيث قدّم لهنّ التثقيف الصحي الجماعي والفردي، وأجرى فحوصات الـ "mammography" للمستفيدات اللواتي تمت إحالتهن، إضافة إلى تنفيذ ورش خارجية حول الوقاية من سرطان الثدي وبدء متابعة فحوصات عنق الرحم داخل المركز.

وبالتوازي مع البرامج التوعوية، نفّذ مركز النبي شيث الصحي يومًا صحيًّا في بلدة الخضر ضمن مشروع العيادة النقالة "PSU" بالتعاون مع اليونيسف ووزارة الصحة العامة، وبالتنسيق مع البلدية. واستفاد من النشاط 50 مريضًا، حيث جرى توزيع نحو 180 وحدة دوائية، وتقديم 15 استشارة نسائية من قبل القابلة القانونية، فضلًا عن تحويل عدد من المرضى إلى المركز للحصول على خدمات أكثر تخصصًا.

وتؤكد الهيئة الصحية الإسلامية استمرارها في تعزيز الوعي الصحي وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمجتمع، بما يسهم في الحد من الأمراض وتحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة.

 

الهيئة الصحية الإسلامية البقاع
