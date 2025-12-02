يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" 

لبنان

يومٌ طبي مجاني في مختلف المخيمات الفلسطينية
لبنان

يومٌ طبي مجاني في مختلف المخيمات الفلسطينية

2025-12-02 17:32
57

نظِّم يوم طبي مجاني في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان برعاية جمعية الأطباء الرساليين بلا حدود الإيرانية والهيئة الصحية الإسلامية في بيروت، وبالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين، ولجان العمل في المخيمات، بمشاركة أطباء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تزامنًا مع ذكرى معركة أولي البأس وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، لا سيما بعد توقف جزء من دعم وكالة "الأونروا" للأهالي.

وأكد الطبيب الإيراني مرتضى فلّاح أن "المشاركة هي واجب إنساني وأخلاقي تجاه إخوتنا الفلسطينيين، وما نقوم به هو واجبنا الإنساني والأخلاقي لإخوتنا وأعزائنا الفلسطينيين، ونحن لا يمكن أن نعيش حياتنا الطبيعية وفي المقابل إخواننا الفلسطينيون والمسلمون يعانون، فواجبنا الأخلاقي والمهني دفعنا لنكون هنا ونساعدهم".

من جهته، أشار محمد حيدر؛ مسؤول الإعلام والأنشطة والتطوع في الهيئة الصحية الإسلامية في بيروت، إلى أنها خطوة ضمن إستراتيجية الدعم الصحي للأهالي في المخيمات، وتابع قائلًا: "في ذكرى معركة أولي البأس وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني نقوم بتنظيم هذه الأيام الصحية المجانية في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، في الجنوب صور وصيدا وفي مستشفى حيفا، في مخيم برج البراجنة وأيضًا في شاتيلا مار إلياس، وسيكون هناك أيام طبية في البداوي ونهر البارد والشمال، ويأتي هذا النشاط في وقت قلصت "الأونروا" تقديماتها، ولذا نحن نحاول المساندة من خلال هذه الأيام وتقديم معاينات وأدوية بشكل مجاني كامل".

وأثنى أحد أعضاء لجان العمل في المخيمات، أبو عمر، على المبادرة، مشددًا على أهميتها لا سيما بعد وقف دعم "الأونروا". وقال: "هذه الأيام الصحية مهمة جدًا في ما يخص الوضع الفلسطيني في المخيمات وخاصة في هذه الأوقات بعد تراجع التقديمات من قبل "الأونروا"، فهذه الأيام الصحية تعوِّض بعضًا من هذا النقص الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في لبنان وفي المخيمات بالأخص. وأهلنا بحاجة لها ولمزيد من هذه التقديمات".

وتوجّه أبو عمر: "بالشكر للجمهورية الإسلامية على التقديمات التي تقدمها، وللدعم المتواصل لأهلنا في لبنان وفلسطين وفي كل مكان"، "وبالشكر للإخوة في حزب الله والهيئة الصحية على المساعدة التي يقدمونها والجهود الكبيرة، متمنين أن تتحرر فلسطين ونُصلّي سوياً في المسجد الأقصى المبارك".

كما كانت رسائل شكر من أبناء المخيمات للجهات المنظمة تقديرًا لجهودهم، معتبرين أن هذه الأيام هي محل حاجة وضرورة خاصة في هذه الأيام والظروف الصعبة التي يمر بها أبناء المخيمات، شاكرين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهيئة الصحية الإسلامية على الدعم والمساندة الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية
الهيئة الصحية الإسلامية الجمهورية الاسلامية في إيران المخيمات الفلسطينية في لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
"مدرسة العشق".. احتفالٌ مركزي بيوم التعبئة
لبنان منذ ساعة
رسائل الجنوب وصلت إلى البابا
رسائل الجنوب وصلت إلى البابا
لبنان منذ ساعة
كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان
كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" 
لبنان منذ ساعتين
يومٌ طبي مجاني في مختلف المخيمات الفلسطينية
يومٌ طبي مجاني في مختلف المخيمات الفلسطينية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
يومٌ طبي مجاني في مختلف المخيمات الفلسطينية
يومٌ طبي مجاني في مختلف المخيمات الفلسطينية
لبنان منذ ساعتين
مراكز الهيئة الصحية في البقاع تواصل حملات التوعية وخدمات الرعاية المتنقلة
مراكز الهيئة الصحية في البقاع تواصل حملات التوعية وخدمات الرعاية المتنقلة
لبنان منذ 3 ساعات
عراقتشي: باب التفاوض مفتوح بشروط وعلاقتنا مع دمشق رهن إرادة السوريين
عراقتشي: باب التفاوض مفتوح بشروط وعلاقتنا مع دمشق رهن إرادة السوريين
إيران منذ 5 ساعات
الكيان الصهيوني يعيش القلق من رد إيراني محتمل 
الكيان الصهيوني يعيش القلق من رد إيراني محتمل 
عين على العدو منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة