نظِّم يوم طبي مجاني في عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان برعاية جمعية الأطباء الرساليين بلا حدود الإيرانية والهيئة الصحية الإسلامية في بيروت، وبالتعاون مع لجنة دعم المقاومة في فلسطين، ولجان العمل في المخيمات، بمشاركة أطباء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تزامنًا مع ذكرى معركة أولي البأس وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، لا سيما بعد توقف جزء من دعم وكالة "الأونروا" للأهالي.

وأكد الطبيب الإيراني مرتضى فلّاح أن "المشاركة هي واجب إنساني وأخلاقي تجاه إخوتنا الفلسطينيين، وما نقوم به هو واجبنا الإنساني والأخلاقي لإخوتنا وأعزائنا الفلسطينيين، ونحن لا يمكن أن نعيش حياتنا الطبيعية وفي المقابل إخواننا الفلسطينيون والمسلمون يعانون، فواجبنا الأخلاقي والمهني دفعنا لنكون هنا ونساعدهم".

من جهته، أشار محمد حيدر؛ مسؤول الإعلام والأنشطة والتطوع في الهيئة الصحية الإسلامية في بيروت، إلى أنها خطوة ضمن إستراتيجية الدعم الصحي للأهالي في المخيمات، وتابع قائلًا: "في ذكرى معركة أولي البأس وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني نقوم بتنظيم هذه الأيام الصحية المجانية في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان، في الجنوب صور وصيدا وفي مستشفى حيفا، في مخيم برج البراجنة وأيضًا في شاتيلا مار إلياس، وسيكون هناك أيام طبية في البداوي ونهر البارد والشمال، ويأتي هذا النشاط في وقت قلصت "الأونروا" تقديماتها، ولذا نحن نحاول المساندة من خلال هذه الأيام وتقديم معاينات وأدوية بشكل مجاني كامل".

وأثنى أحد أعضاء لجان العمل في المخيمات، أبو عمر، على المبادرة، مشددًا على أهميتها لا سيما بعد وقف دعم "الأونروا". وقال: "هذه الأيام الصحية مهمة جدًا في ما يخص الوضع الفلسطيني في المخيمات وخاصة في هذه الأوقات بعد تراجع التقديمات من قبل "الأونروا"، فهذه الأيام الصحية تعوِّض بعضًا من هذا النقص الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في لبنان وفي المخيمات بالأخص. وأهلنا بحاجة لها ولمزيد من هذه التقديمات".

وتوجّه أبو عمر: "بالشكر للجمهورية الإسلامية على التقديمات التي تقدمها، وللدعم المتواصل لأهلنا في لبنان وفلسطين وفي كل مكان"، "وبالشكر للإخوة في حزب الله والهيئة الصحية على المساعدة التي يقدمونها والجهود الكبيرة، متمنين أن تتحرر فلسطين ونُصلّي سوياً في المسجد الأقصى المبارك".

كما كانت رسائل شكر من أبناء المخيمات للجهات المنظمة تقديرًا لجهودهم، معتبرين أن هذه الأيام هي محل حاجة وضرورة خاصة في هذه الأيام والظروف الصعبة التي يمر بها أبناء المخيمات، شاكرين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والهيئة الصحية الإسلامية على الدعم والمساندة الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني.

الكلمات المفتاحية