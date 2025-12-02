يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي عيترون تحت الاستهداف مجددًا.. والأهالي: عزيمتنا أقوى من جبروت العدو

لبنان

كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان
لبنان

كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" 

2025-12-02 17:39
78

يُلقي الأمين العام لحزب الله حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ نعيم قاسم كلمة خلال المهرجان الذي يقيمه حزب الله "نَجيع ومِدادٌ" تعظيمًا للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس، وتكريمًا لمن جمعوا سموّ العلم ومجد الشهادة من العلماء الشهداء الذين اكتمل نورهم بشهادة الأمينين العامين لحزب الله، سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليهما). 

 الزمان: الجمعة 05-12-2025 الساعة 02:30 عصرًا.

 المكان: مرقد سيد شهداء الأمة سماحة السيد الشهيد حسن نصرالله (رضوان الله عليه) - الضاحية الجنوبية لبيروت.

الكلمات المفتاحية
الشيخ نعيم قاسم
إقرأ المزيد
المزيد
"مدرسة العشق".. احتفالٌ مركزي بيوم التعبئة
لبنان منذ ساعة
رسائل الجنوب وصلت إلى البابا
رسائل الجنوب وصلت إلى البابا
لبنان منذ ساعة
كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان
كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" 
لبنان منذ ساعتين
يومٌ طبي مجاني في مختلف المخيمات الفلسطينية
يومٌ طبي مجاني في مختلف المخيمات الفلسطينية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان
كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" 
لبنان منذ ساعتين
بالفيديو | سلسلة
بالفيديو | سلسلة "أمينُ الوَصيَّة" فاصل رقم 4 - "لبنان وطنٌ نهائي"
لبنان منذ 4 ساعات
الشيخ قاسم يعزّي برحيل الإعلامية نلا الزين: دورها الكبير في إعلام المقاومة
الشيخ قاسم يعزّي برحيل الإعلامية نلا الزين: دورها الكبير في إعلام المقاومة
لبنان منذ يومين
خطاب الأمين: راحة للصديق وإرباك للعدو
خطاب الأمين: راحة للصديق وإرباك للعدو
مقالات منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة