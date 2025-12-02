Your browser does not support the video tag.

أقدمت مُحلّقة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر"، انطلقت من الموقع المستحدث في جبل الباط، على إلقاء غالونات متفجّرة باتجاه أحد المنازل في حي المطيط في بلدة عيترون، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية في المكان دون تسجيل إصابات، ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة اعتداءات متكررة يشنّها الاحتلال على المناطق الحدودية.

عبّر أهالي البلدة عن ثباتهم رغم الاعتداءات "الإسرائيلية"، مؤكدين أنّ "عزيمتنا أقوى من جبروت العدو، ومهما طغى سيأتي اليوم الذي يزول فيه هذا الكيان". كما شدّدوا على التشبّث بالأرض والصمود في وجه كل محاولات الترهيب والاستهداف.

