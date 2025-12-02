يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم التعبئة
المقال التالي بالأرقام.. أرباحٌ خيالية للشركات الأميركية من دماء الفلسطينيين

خاص العهد

خاص العهد

عيترون تحت الاستهداف مجددًا.. والأهالي: عزيمتنا أقوى من جبروت العدو

2025-12-02 18:04
60
بتول فياض - معد
36 مقالاً

صحافية لبنانية
مصوّرة ومعدّة لتقارير فيديو

أقدمت مُحلّقة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر"، انطلقت من الموقع المستحدث في جبل الباط، على إلقاء غالونات متفجّرة باتجاه أحد المنازل في حي المطيط في بلدة عيترون، ما أدّى إلى وقوع أضرار مادية في المكان دون تسجيل إصابات، ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة اعتداءات متكررة يشنّها الاحتلال على المناطق الحدودية.

عبّر أهالي البلدة عن ثباتهم رغم الاعتداءات "الإسرائيلية"، مؤكدين أنّ "عزيمتنا أقوى من جبروت العدو، ومهما طغى سيأتي اليوم الذي يزول فيه هذا الكيان". كما شدّدوا على التشبّث بالأرض والصمود في وجه كل محاولات الترهيب والاستهداف.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني عيترون
إقرأ المزيد
المزيد
عيترون تحت الاستهداف مجددًا.. والأهالي: عزيمتنا أقوى من جبروت العدو
عيترون تحت الاستهداف مجددًا.. والأهالي: عزيمتنا أقوى من جبروت العدو
خاص العهد منذ ساعة
بالصور| محلقة
بالصور| محلقة "إسرائيلية" تلقي غالونات متفجرة على بلدة عيترون
خاص العهد منذ 4 ساعات
669 غارة على لبنان خلال عام من وقف النار
669 غارة على لبنان خلال عام من وقف النار
خاص العهد منذ 23 ساعة
كيف أفشلت المقاومة الإسلامية أهداف العدوان على لبنان؟
كيف أفشلت المقاومة الإسلامية أهداف العدوان على لبنان؟
خاص العهد منذ 23 ساعة
مقالات مرتبطة
بزشكيان: على العدو أنّ يعلم أنّه لا يمكنه إخضاع أمّة عازمة وصامدة
بزشكيان: على العدو أنّ يعلم أنّه لا يمكنه إخضاع أمّة عازمة وصامدة
إيران الآن
عيترون تحت الاستهداف مجددًا.. والأهالي: عزيمتنا أقوى من جبروت العدو
عيترون تحت الاستهداف مجددًا.. والأهالي: عزيمتنا أقوى من جبروت العدو
خاص العهد منذ ساعة
دعاوى في فرنسا تتهم كيان الاحتلال بعرقلة حرية ممارسة الصحافة
دعاوى في فرنسا تتهم كيان الاحتلال بعرقلة حرية ممارسة الصحافة
عربي ودولي منذ 4 ساعات
بالصور| محلقة
بالصور| محلقة "إسرائيلية" تلقي غالونات متفجرة على بلدة عيترون
خاص العهد منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة