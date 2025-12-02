بمناسبة يوم التعبئة وتحت عنوان "مدرسة العشق" نظمت التعبئة التربوية في حزب الله احتفالًا مركزيًا بمناسبة يوم التعبئة في قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر في مدرسة المهدي الحدث.

وفي كلمة له أكد معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله؛ أحمد صفي الدين أن "مفهوم التعبئة هو الجهوزية للحضور في الميادين كافة، إذ شاهدنا وجود الشباب التعبوي في كل الجبهات لا سيما العمل الاجتماعي والثقافي والديني والأهم، وجودهم في جبهات القتال للدفاع عن الوطن".

ولفت صفي الدين إلى أن هؤلاء المخلصين جسدوا معاني التضحية والإخلاص، وكانوا النموذج الذي يحتذى به.

بدوره مسؤول التعبئة التربوية في بيروت؛ أسامة ناصر الدين أشار إلى الاستحقاق الانتخابي القادم ودور التعبويين فيه، وأثنى على جهد الشباب التعبوي؛ إذ إن الإنجازات التي حققت منذ وقف الحرب حتى اليوم تعد استثنائية لجهة الظروف الصعبة التي مرت على البلاد.

ووجه الشباب التعبوي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم ردًا على رسالته إلى التعبويين حيث أكدوا فيها "الثقة والإيمان بحكمته وقيادته لمسيرة المقاومة، فهذا نهج حسيني كربلائي، لا يمكن أن يكسر أو أن يتوقف برحيل قائد، بل ذلك يزيدنا عزمًا على المواصلة حتى تحقيق النصر الكامل".

وتخلل الحفل مقاطع فيديو عن إنجازات التعبويين، ليختتم بعمل مسرحي من بعض الشباب رووا فيها حكايا الشهداء وإخلاصهم.

