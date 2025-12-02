يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

بزشكيان: على العدو أنّ يعلم أنّه لا يمكنه إخضاع أمّة عازمة وصامدة
إيران

بزشكيان: على العدو أنّ يعلم أنّه لا يمكنه إخضاع أمّة عازمة وصامدة

2025-12-02 19:58
71

أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، أنّ "على العدو أن يعلم أنه بالمعدات والطائرات لا يمكنه إخضاع أمّة عازمة وصامدة ويفرض مطالبه عليها".

جاء كلام بزشكيان خلال مراسم إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أوضح أنّ "خلال الحرب الثمانية أعوام (الحرب الإيرانية - العراقية المفروضة) وقف العالم بأسره خلف النظام البعثي المجرم آملًا في إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، غير أنّ دعم الشعب للنظام وللثورة حال دون تحقيق تلك النوايا الخبيثة".

وأضاف: "الكيان الصهيوني وأميركا هاجما البلاد خلال حرب الاثني عشر يومًا الأخيرة على أساس المزاعم الواهية ذاتها، معتقدين أنّه سيكون بوسعهما في غضون بضعة أيام من القصف، أن يدفعا الشعب إلى الشوارع للاحتجاج ضد نظام الجمهورية الإسلامية، إلا أنّ هذا الشعب الأبي وقف مرة أخرى إلى جانب وطنه ونظامه، وأفشل تلك المؤامرات".

وشدد بزشكيان على أنّ "الحكومة تلزم نفسها بان تقف إلى جانب الشعب، وأن تُضافر الجهود المشتركة لمعالجة المشاكل وتعزيز كرامة البلاد واستقلالها"؛ قائلًا: "إنّ من يتصور إمكانية حل الأزمات دون التمتع بهذه القاعدة الشعبية وحضور المواطنين ومشاركتهم، فهو واهم جدًا؛ حيث إنه بالاعتماد على الشعب، من مختلف فئاته ولغاته وقومياته، سوف لن يبقى أي مأزق عصيًا على الحل".

وتابع الرئيس الإيراني: "إن الحكومة الرابعة عشرة، وبمساندة الشعب، تعمل على معالجة المشاكل، ولا سيما اختلالات التوازن"، مبيّنًا أنّ "التنمية غير المتوازنة خلّفت أزمات عديدة للبلاد، والحكومة تبذل اليوم جهودها لحل هذه المعضلة عبر المشاركة الشعبية".

الولايات المتحدة الأميركية الكيان الصهيوني إيران
