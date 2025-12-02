ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في غزة، الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، إلى 257 شهيدًا صحفيًا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمود وادي الذي يعمل مصورًا صحفيًا مع عدة وسائل إعلام محلية وأجنبية، وذلك في ظل الانتهاكات الصهيونية المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعبّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، عن إدانته بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال: "نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".

وطالب المكتبُ المجتمعَ الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم، بـ "إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة". كذلك، طالب الجهات المذكورة "بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

