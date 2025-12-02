استهل منتخب السعودية مشواره في كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، بفوز صعب على نظيره العماني بنتيجة 2-1، الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في حين تعادل منتخبا مصر والكويت بنتيحة 1-1.

وأحرز فراس البريكان وصالح الشهري هدفَي السعودية في الدقيقتين 55 و77 بتمريرتين حاسمتين لسالم الدوسري، قائد الفريق.

وسجل غانم الحبشي هدف عمان الوحيد في الدقيقة 70 من المباراة المقامة على ملعب "المدينة التعليمية".

وبهذا الفوز يحل منتخب السعودية ثانيًا في المجموعة الثانية متخلفًا بفارق الأهداف عن المغرب الذي فاز على جزر القمر بنتيجة 3-1 في وقت سابق الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية، بينما يلتقي منتخب عمان مع المغرب، يلعب المنتخب السعودي ضد جزر القمر، وتقام المباراتان يوم الجمعة.

وفي مباراة الكويت ومصر، تقدّم منتخب الكويت أولًا عن طريق فهد الهاجري في الدقيقة 64، وعادَل محمد مجدي "أفشة" النتيجةَ لمصر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وكانت المباراة قد شهدت ركلة جزاء أخرى مهدرة من جانب عمرو السولية قائد مصر في الشوط الأول، كذلك شهدت حالة طرد لحارس الكويت سعود الحوشان في الدقيقة 83 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ويذكر أن المنتخبين يلعبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الإمارات والأردن، واللذين يلتقيان غدًا الأربعاء.

