يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي تفاصيل جديدة عن مساعٍ صهيونية للتأثير في الأميركيين

رياضة

كأس العرب: السعودية تستهل مشوارها بفوز على عمان.. والتعادل ينهي مواجهة مصر والكويت
رياضة

كأس العرب: السعودية تستهل مشوارها بفوز على عمان.. والتعادل ينهي مواجهة مصر والكويت

2025-12-02 21:59
43

استهل منتخب السعودية مشواره في كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، بفوز صعب على نظيره العماني بنتيجة 2-1، الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر 2025، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في حين تعادل منتخبا مصر والكويت بنتيحة 1-1.

وأحرز فراس البريكان وصالح الشهري هدفَي السعودية في الدقيقتين 55 و77 بتمريرتين حاسمتين لسالم الدوسري، قائد الفريق.

وسجل غانم الحبشي هدف عمان الوحيد في الدقيقة 70 من المباراة المقامة على ملعب "المدينة التعليمية".

وبهذا الفوز يحل منتخب السعودية ثانيًا في المجموعة الثانية متخلفًا بفارق الأهداف عن المغرب الذي فاز على جزر القمر بنتيجة 3-1 في وقت سابق الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية، بينما يلتقي منتخب عمان مع المغرب، يلعب المنتخب السعودي ضد جزر القمر، وتقام المباراتان يوم الجمعة.

وفي مباراة الكويت ومصر، تقدّم منتخب الكويت أولًا عن طريق فهد الهاجري في الدقيقة 64، وعادَل محمد مجدي "أفشة" النتيجةَ لمصر في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وكانت المباراة قد شهدت ركلة جزاء أخرى مهدرة من جانب عمرو السولية قائد مصر في الشوط الأول، كذلك شهدت حالة طرد لحارس الكويت سعود الحوشان في الدقيقة 83 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ويذكر أن المنتخبين يلعبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الإمارات والأردن، واللذين يلتقيان غدًا الأربعاء.

الكلمات المفتاحية
السعودية مصر الكويت سلطنة عمان العالم العربي
إقرأ المزيد
المزيد
كأس العرب: السعودية تستهل مشوارها بفوز على عمان.. والتعادل ينهي مواجهة مصر والكويت
كأس العرب: السعودية تستهل مشوارها بفوز على عمان.. والتعادل ينهي مواجهة مصر والكويت
رياضة منذ 20 دقيقة
دي يونغ وأرواخو يغيبان عن مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد بسبب
دي يونغ وأرواخو يغيبان عن مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد بسبب "الحمى" و"مسألة شخصية"
رياضة منذ ساعتين
فلسطين تفوز على قطر في كأس العرب 2025
فلسطين تفوز على قطر في كأس العرب 2025
رياضة منذ يوم
إيران تقاطع قرعة كأس العالم في واشنطن بعد قيود أميركية على التأشيرات
إيران تقاطع قرعة كأس العالم في واشنطن بعد قيود أميركية على التأشيرات
رياضة منذ 4 أيام
مقالات مرتبطة
كأس العرب: السعودية تستهل مشوارها بفوز على عمان.. والتعادل ينهي مواجهة مصر والكويت
كأس العرب: السعودية تستهل مشوارها بفوز على عمان.. والتعادل ينهي مواجهة مصر والكويت
رياضة منذ 20 دقيقة
فلسطين تفوز على قطر في كأس العرب 2025
فلسطين تفوز على قطر في كأس العرب 2025
رياضة منذ يوم
بحث عسكري
بحث عسكري "اسرائيلي": إخفاق استخباراتي وسياسي مركّب أدّى لـ7 أكتوبر
عين على العدو منذ يوم
فعاليات ومواقف في دول عربية بمناسبة
فعاليات ومواقف في دول عربية بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"
فلسطين منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة