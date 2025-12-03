يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي علي عمار: هذه قصتنا مع البابا

لبنان

الرئيس عون يكلّف السفير السابق سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم
لبنان

الرئيس عون يكلّف السفير السابق سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم

2025-12-03 08:53
60

أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين أنه "والتزامًا بقسمه الدستوري، وعملًا بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوبًا مع المساعي المشكورة من قبل حكومة الولايات المتحدة الأميركية، التي تتولى رئاسة "اللجنة التقنية العسكرية للبنان"، المنشأة بموجب "إعلان وقف الأعمال العدائية"، تاريخ 27 تشرين الثاني 2024، وبعد الإطلاع من قبل الجانب الأميركي، على موافقة الطرف "الاسرائيلي" ضمّ عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، قرر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة نفسها".

كما تمّ إبلاغ المعنيين بذلك. وعليه يشارك السفير كرم بهذه الصفة، في اجتماع اللجنة المقرر اليوم 3 كانون الأول 2025، في الناقورة.

الكلمات المفتاحية
رئاسة الجمهورية اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيس عون يكلّف السفير السابق سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم
الرئيس عون يكلّف السفير السابق سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم
لبنان منذ 57 دقيقة
"مدرسة العشق".. احتفالٌ مركزي بيوم التعبئة
لبنان منذ 15 ساعة
رسائل الجنوب وصلت إلى البابا
رسائل الجنوب وصلت إلى البابا
لبنان منذ 15 ساعة
كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان
كلمة للشيخ قاسم الجمعة خلال مهرجان "نَجيع ومِدادٌ" 
لبنان منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيس عون يكلّف السفير السابق سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم
الرئيس عون يكلّف السفير السابق سيمون كرم بترؤس الوفد اللبناني الى لجنة الميكانيزم
لبنان منذ 57 دقيقة
الرؤساء الثلاثة يستقبلون رئيس لجنة
الرؤساء الثلاثة يستقبلون رئيس لجنة "الميكانيزم" ويثيرون معه الاعتداءات "الاسرائيلية"
لبنان منذ شهر
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
الشيخ الخطيب: فلتدعُ الحكومة مجلس الأمن لجلسة تُسمع صوت شعب لبنان المتعرض لجرائم بشعة
لبنان منذ شهرين
موفدو نزع الكرامة… واشنطن تنقلب على التزاماتها
موفدو نزع الكرامة… واشنطن تنقلب على التزاماتها
نقاط على الحروف منذ 3 أشهر
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة