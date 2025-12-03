فصلت وزارة العدل الأميركية في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 8 قضاة مكلفين بقضايا الهجرة في نيويورك وفق ما أفادت الجمعية التي تمثلهم أمس الثلاثاء، في خضم تصاعد الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة.

وأشارت الجمعية الوطنية للقضاة المكلفين بقضايا الهجرة إلى أن القضاة الثمانية يعملون جميعهم في مبنى "26 فيديرال بلازا" في مانهاتن الذي يضم محكمة مختصة في مراجعة قضايا مهاجرين يحاولون تسوية أوضاعهم".

ولا تزال أسباب اختيار هؤلاء القضاة الثمانية تحديدًا لفصلهم غير معروفة، لكنهم يضافون إلى حوالى 90 قاضيًا فُصلوا هذا العام في أنحاء البلاد، وفقا لتعداد أجرته صحيفة نيويورك تايمز (من أصل حوالى 600).

يذكر أنّه منذ أشهر، يقوم عناصر ملثمون من الشرطة الفدرالية بدوريات في ممرات هذا المبنى بشكل يومي ويوقفون مهاجرين أثناء مغادرتهم جلسات المحكمة، تحت أعين الصحافة التي تكون حاضرة أيضًا كل يوم.

وفي السياق عينه، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الثلاثاء نقلًا عن مسؤولين أن "إدارة ترامب علّقت جميع طلبات اللجوء المقدّمة من رعايا 19 دولة - بينها أفغانستان وإيران وليبيا واليمن – بما في ذلك طلبات الحصول على البطاقة الخضراء (الإقامة الدائمة) والجنسية الأميركية"، لافتةً إلى أنّ "هذا القرار يشمل الأشخاص القادمين من الدول التي قررت الإدارة الأميركية في يونيو/حزيران منع رعاياها من التقدم بطلبات للحصول على وضع قانوني لدى إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية".

الكلمات المفتاحية