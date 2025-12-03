صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الليلة الماضية، لمصلحة مشروع قرار يؤكد ضرورة انسحاب الاحتلال "الإسرائيلي" من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس. كما شدد القرار على وجوب ضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، إضافة إلى التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة الرقم 194.

القرار حاز تأييد 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة وامتناع 11 أخرى عن التصويت، وذلك ضمن البند 35 من جدول أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة. وقد تقدمت بالقرار كلٌّ من فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا. وأعادت الجمعية العامة تأكيد المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى حين التوصل إلى حل شامل لجميع جوانبها، استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شدد القرار على أن التسوية العادلة والدائمة والشاملة لقضية فلسطين، والتي هي جوهر الصراع العربي "الإسرائيلي"، شرط أساسي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط).

كذلك أكّد القرار أنّ مبدأ المساواة بين الشعوب وحقها في تقرير المصير هو أحد المقاصد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي، والذي يشمل حماية أرواح المدنيين ووقف تصعيد التوتر والامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية وتهيئة بيئة مستقرة تسمح بإحياء الجهود السياسية.



