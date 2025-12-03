يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بيرم: أيّ تحرك دبلوماسي يجب أن يُحصر بتأمين مصالح لبنان
بيرم: أيّ تحرك دبلوماسي يجب أن يُحصر بتأمين مصالح لبنان

2025-12-03
شدّد الوزير اللبناني السابق مصطفى بيرم على أنَّ السياق التوافقي ووالمصلحة الوطنية وحفظ المكوّنات يشكّلان الأساس في لبنان مؤكدًا ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية قبل أي اعتبار آخر.

وفي حديثٍ لإذاعة النور، أكَّد بيرم أنَّه "لا يمكن الاعتراف بالكيان الصهيوني المجرم"، مشيرًا إلى أن أي تحرك دبلوماسي يجب أن يكون موجهًا حصرًا نحو تأمين المصالح اللبنانية، لافتًا إلى وجود اتفاق يجب الالتزام بتنفيذه.

ودعا بيرم المسؤولين في موقع الرئاسة إلى الانتباه للتوازنات الداخلية والمكونات السياسية في لبنان.

وتوجّه الوزير السابق إلى جمهور المقاومة، قائلًا: "قد يتفوق العدو في العدة والعديد، لكن لدينا الإرادة، ونحن أصحاب حق وأرض".

