حزب الله يشيع الشهيد المجاهد علي فادي محسن بموكب مهيب في بلدة تول الجنوبية

2025-12-03 14:04
98

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة وأهالي بلدة الطيبة، في موكب مهيب وحاشد الشهيد المجاهد علي فادي محسن.

وأقيمت مراسم التشييع في بلدة تول في جنوب لبنان وسط حضور حاشدٍ من عشّاق المقاومة.

افتتحت المراسم بتكريم رسمي للشهيد تخلّله قسم عهد ووفاء جدّد فيه المجاهدون استمرارهم على الدرب الذي خطّه الشهداء بدمائهم وبعدها أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، لينطلق الموكب الحاشد في شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والشعارات المؤيدة للمقاومة .

وتقدّم موكب التشييع الفرق الكشفية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، فيما حمل المشيّعون نعش الشهيد على الأكفّ، في مشهد مفعم بالعزة والفخر والإيمان.

وفي الختام وُرِي الشهيد الثرى في جبانة تول إلى جانب الذين سبقوه من الشهداء والمؤمنين.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء
