يوم التعبئة
لبنان

لبنان

"وتعاونوا" توزّع مساعدات غذائية في قرى وبلدات عكّار

2025-12-03 14:56
69

يواصل حزب الله وجمعية وتعاونوا عمليات توزيع المساعدات والحصص الغذائية التموينية في العديد من القرى والبلدات العكارية، حيث زار ناشطو الجمعية دارة رئيس تجمع شباب جديدة القيطع محمود عبد الرحمن الذي جرى تسليمه عددًا من الحصص الغذائية لتوزيعها على العوائل المتعففة من البلدة. 

عبد الرحمن الذي توجه بالشكر لحزب الله وجمعية وتعاونوا على سعيهم الدائم لتقديم المساعدات في مختلف المجالات الى المستضعفين في عكار وكل لبنان، أكّد الوقوف الدائم الى جانب المقاومة.

بعدها سلم ناشطو الجمعية يحيى حمزة أحد فعاليات بلدة سفينة القيطع عددًا من الحصص الغذائية لتوزيعها إلى العوائل الفقيرة والمتعففة من أبناء بلدته سفينة القيطع.

 وقد شكر حمزة باسمه واسم أهالي بلدته جمعية وتعاونوا على هذه اللفتة الكريمة مؤكدًا أن الوضع في عكار صعب جدًا في ظل غياب الجهات الراعية للفقراء. 

كما سلم أيضًا ناشطو الجمعية أيمن البضن أحد فعاليات بلدة ببنين عددًا من الحصص الغذائية وذلك لتوزيعها على العائلات المتعففة من أبناء البلدة.

وتوجه البضن بخالص الشكر والتقدير إلى حزب الله وجمعية وتعاونوا الذين لم يتركوا فقراء عكار والشمال يومًا رغم كل الظروف التي تمر بالمقاومة.
 
وختامًا سلم ناشطوا الجمعية عددًا من الحصص الغذائية لكل من حسين طليس عند بلدة المطل، وعبد السلام طليس عن بلدة عيون السمك لتوزيعها على العوائل المتعففة والفقيرة في البلدتان، حيث توجهوا بالشكر  لكل من الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ولحزب الله وجمعية وتعاونوا على هذه المكرمة، آملين من الله عز وجل أن يحمي المقاومة وأن ينصرها على أعداء الأمة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله حملة وتعاونوا
