دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب، أبناء الجاليات اللبنانية في بلاد الاغتراب للحفاظ على القوانين والأعراف في الدول التي تحتضنهم.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء 03 كانون الأول/ديسمبر 2025، ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا؛ السيد نبيل عباس الذي أطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية، والأوضاع الكندية بشكل عام.

وحمّل الشيخ الخطيب، السيد عباس رسالة إلى أبناء الجالية، لا سيما أبناء الطائفة الشيعية منهم، دعاهم فيها إلى احترام البلد الذي يحتضنهم وخصوصياته وقوانينه، وعدم القيام بأي ممارسات خارج الأصول والقيم التي زرعها الرسول الكريم (ص) والأئمة الأطهار (ع)، وكذلك الإمام السيد موسى الصدر ودرج عليها خلفاؤه من بعده.

وقال العلامة الخطيب في رسالته: "إن الاغتراب مسؤولية بقدر ما هو سبيل للعيش الكريم، فحافظوا على رعاية الدول لكم، ولا تخرجوا على قوانين السلطات وعلى أعراف وتقاليد المجتمعات التي تعيشون في كنفها".

واستقبل الشيخ الخطيب اليوم وفدًا من لجنة معرض الكتاب العربي الحادي عشر، وجمعية هلا صور الثقافية برئاسة الدكتور عماد سعيد، وتناول اللقاء الشؤون الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة.

ووجه الوفد دعوة لسماحته إلى لقاء حواري معه في مدينة صور ضمن البرنامج الثقافي للجمعية في النصف الأول من كانون الثاني المقبل، فوعد بدراسة هذه الدعوة. ونوّه أعضاء الوفد بالكلمة التي ألقاها الشيخ الخطيب خلال لقاء البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء.

ورد الشيخ الخطيب بالقول: "إن كلمتنا تعبر عن مواقف الناس وأوجاعهم والمظالم التي يتعرضون لها نتيجة العدوان "الإسرائيلي"، وأردنا إيصال أصواتهم إلى جناب البابا، فنحن مؤمنون بقضيتنا وقد دفعنا أثمانًا باهظة نتيجة موقفنا، ولسنا نادمين على ذلك".

وبعد اللقاء أوضح الدكتور سعيد أن الوفد أطلع الشيخ الخطيب على المعرض وفعالياته "رغم كلّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها البلد".

وقال: "وتوجهنا بتحية الفخر والاعتزاز لسماحته على رأس هذه المؤسسة الدينية ولمواقفه الوطنية والقومية، وخاصة رسالته إلى قداسة البابا حيث تجرأ على قول الحق، في حين أن الآخرين قد تقاعسوا عن هذا الدور الذي من المفروض أن يكون من الجميع، من أجل لبنان ووحدة لبنان".

أضاف: "وتوجهنا من خلال سماحته بالتحية إلى أهلنا في فلسطين الجريحة والمقاومة التي يرتكب العدوّ الإجرام والعدوان والفاشية بحقها وحق الشعب الفلسطيني؛ أطفالًا وشيوخًا ونساءً ورجالًا، كما نحيي من على هذا المنبر شهداءنا في لبنان شهداء المقاومة وشهداء جبل عامل وشهداء الشمال والجنوب والبقاع، ونأمل مع مطلع العام الجديد أن ينعم لبنان وشعبه بالهدوء والاستقرار".

الكلمات المفتاحية