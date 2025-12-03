شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 03 كانون الأول/ديسمبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات جديدة، شملت مناطق متفرقة من الضفّة الغربية المحتلة وبلداتها، وأسفرت عن اعتقال العديد من الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات اعتقلت، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين، بينهم مسن، من محافظة بيت لحم، حيث اعتقلت المواطن خضر إلياس بلوط (60 عامًا) من مدينة بيت جالا غربًا، وعيسى محمد الهريمي (26 عامًا) من منطقة أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، والأسير المحرر محمد إبراهيم عبيات من منطقة واد أبو فريحة شرقًا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي جنوب الضفّة، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين آخرين واحتجزت العشرات في محافظة الخليل.

وأوضحت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن معتز الجعبة من مدينة الخليل، وفادي موسى غنيمات، وقاسم علي القاضي، من بلدة صوريف شمال غرب المدينة، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازل المواطنين واحتجاز العشرات منهم والتحقيق معهم ميدانيًّا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دورا ويطا جنوبًا، وداهمت عددًا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر حيث داهمت منزل الأسير المحرر يحيى المقيطي، وحطمت وبعثرت محتوياته.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قرية المدية غرب المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.

أما في شمال الضفّة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم قرية عنزا الواقعة في جنوب جنين، وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت إبراهيم العمور من منزله، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية غرب المدينة، وبلدة بير الباشا.

إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال عدوانها على بلدة قباطية جنوب جنين لليوم الثالث على التوالي وتشنّ حملات مداهمة واحتجاز للمواطنين وتحقق معهم.

وامتدت الاقتحامات إلى نابلس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وخصوصًا حيّ المخفية، ومخيم العين غربًا، واعتقلت المواطن سليم محمود جبريل، فيما داهمت عدة منازل في حيي المخفية والاتحاد واعتقلت كلًا من: معن العقاد، وساهر حمدان، وحسن عايد بكر منصور.

وفي سلفيت، واصلت القوات اقتحامها لبلدة الزاوية غرب المدينة، واقتحمت أيضًا بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

