شهيد في غزة وقصف مدفعي متواصل على مناطق شرق القطاع
شهيد في غزة وقصف مدفعي متواصل على مناطق شرق القطاع

2025-12-03 16:45
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء 03 كانون الأول/ديسمبر 2025، عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يدخل يومه الـ53، موقعة مزيدًا من الشهداء والمصابين.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد بنيران قوات الاحتلال في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال فجر اليوم سلسلة من الغارات الجوية العنيفة داخل الخط الأصفر شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان وسماع دوي انفجارات ضخمة في المنطقة، في حين أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق شرق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى 70,117 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي لضحايا الإبادة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,999، منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" المستمر رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، 5 شهداء، 4 منهم شهداء جدد، وشهيد واحد تم انتشال جثمانه من تحت الركام، إضافة إلى 13 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 360 شهيدًا، و922 مصابًا، وجرى انتشال 617 جثمانًا.

وأشارت وزارة الصحة في بيانها، إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وتقدر أعدادهم بالآلاف.

فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
