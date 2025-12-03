أفرجت حكومة صنعاء اليمنية، اليوم الأربعاء (3 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، وبوساطة عمانية، عن طاقم سفينة "إتيرنيتي سي"، حيث تم نقلهم من العاصمة اليمنية إلى مسقط.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، في 9 تموز/يوليو الماضي، استهداف سفينة (ETERNITY C) التي كانت متَّجهةً إلى ميناء أُم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك في إطار عملياتها الإسنادية لغزّة، ما أدّى إلى غرق السفينة بشكل كامل.

وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصّة البحرية، لإنقاذ عدد من أفراد طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن.

وبث الإعلام الحربي اليمني، مقابلات مع طاقم السفينة "ETERNITY C"، تؤكد توجهها إلى ميناء أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، ومشاهد تعرض لحظات إنقاذ الطاقم والتعامل معه.

وأقرت تسجيلات طاقم السفينة انتهاكها لقرار حظر الملاحة البحرية على موانئ فلسطين المحتلة.

وعرضت المشاهد جانبًا من عملية البحث والإنقاذ التي نفذتها البحرية اليمنية لطاقم السفينة، والتي استمرت يومين، وتمكّنت خلالها من إنقاذ 11 فردًا من طاقم السفينة في عرض البحر، بينهم جريحان تم تقديم الرعاية الطبية لهما، فيما نقلت جثة واحدة عُثر عليها على متن السفينة قبل غرقها إلى ثلاجة إحدى المستشفيات.

