يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي كوريا الجنوبية| الادّعاء العام يطالب بسجن السيدة الأولى السابقة 15 عامًا بتهم الرشوة

عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقًا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقًا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027

2025-12-03 19:15
35

في خطوة تصعيدية جديدة ضد روسيا، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 03 كانون الأول/ديسمبر 2025، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض حظر على واردات الغاز من روسيا بالكامل بحلول خريف العام 2027.

ويسري الحظر على العقود الطويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، وهي عادة ما تكون أكثر تعقيدًا؛ لأنها قد تمتد لعشرات السنوات، اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2027، بشرط أن تكون المخزونات كافية. أما المهلة الأقصى لسريان هذا الحظر فستكون الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، يبدأ الحظر على العقود الطويلة الأجل في الأول من كانون الثاني/يناير 2027، بما يتوافق مع ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا بدءًا من 2022.

أما بالنسبة للعقود القصيرة الأجل، يسري الحظر اعتبارًا من 25 نيسان/إبريل 2026 للغاز الطبيعي المسال، و17 حزيران/يونيو 2026 للغاز المستورد عبر الأنابيب.

ويتطلب إقرار هذه الجداول الزمنية موافقة نهائية من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، لكن الاتفاق يمهّد الطريق لتصويت محسوم النتيجة.

ويمكّن الحظر الشركات الأوروبية من التذرع بـ"القوّة القاهرة" لفسخ العقود المبرمة لاستيراد الغاز الروسي، معللة ذلك بالقرار الأوروبي.

ولجأت الدول الأوروبية إلى خيار اعتماد اقتراح تشريعي عوضًا عن فرض عقوبات في هذا المجال، وذلك لأن الأول يمكن اعتماده بالغالبية، في حين يتطلب الثاني إجماع أعضاء الاتحاد، متفادية بذلك استخدام الفيتو من قبل المجر أو سلوفاكيا المعارضتين لهذه الخطوة، واللتين تربطهما علاقات وثيقة بموسكو.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هدفه من حظر واردات الغاز الروسي هو حرمان موسكو موارد مالية أساسية لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا.

وقلّصت دول الاتحاد بشكل كبير وارداتها من الغاز الروسي عقب بدء الحرب في أوكرانيا، وتراجعت حصتها من واردات الغاز الإجمالية من 45 في المئة في العام 2021، إلى 19% في 2024.

الكلمات المفتاحية
روسيا الغاز الاتحاد الاوروبي العقوبات الاقتصادية
إقرأ المزيد
المزيد
كوريا الجنوبية| الادّعاء العام يطالب بسجن السيدة الأولى السابقة 15 عامًا بتهم الرشوة
كوريا الجنوبية| الادّعاء العام يطالب بسجن السيدة الأولى السابقة 15 عامًا بتهم الرشوة
عربي ودولي منذ 29 دقيقة
الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقًا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027
الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقًا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
صنعاء تفرج بوساطة عُمانية عن طاقم سفينة
صنعاء تفرج بوساطة عُمانية عن طاقم سفينة "إتيرنيتي سي" بعد احتجازه لمخالفته قرار الحظر
عربي ودولي منذ ساعة
التوغّلات
التوغّلات "الإسرائيلية" تتزايد في الجنوب السوري وغياب الموقف الرسمي
عربي ودولي منذ ساعة
مقالات مرتبطة
الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقًا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027
الاتحاد الأوروبي يعلن اتفاقًا لحظر واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
إيران وروسيا والصين في رسالة لمجلس الأمن: نلتزم بالدبلوماسية بشأن الملف الإيراني
إيران وروسيا والصين في رسالة لمجلس الأمن: نلتزم بالدبلوماسية بشأن الملف الإيراني
إيران منذ 22 ساعة
بوتين: إذا أرادت أوروبا محاربتنا فنحن مستعدون لذلك الآن
بوتين: إذا أرادت أوروبا محاربتنا فنحن مستعدون لذلك الآن
عربي ودولي منذ يوم
شويغو ووانغ يي يبحثان الوضع في آسيا والمحيط الهادئ والتعاون العسكري بين موسكو وبكين
شويغو ووانغ يي يبحثان الوضع في آسيا والمحيط الهادئ والتعاون العسكري بين موسكو وبكين
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة