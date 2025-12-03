يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي
المقال التالي الأمم المتحدة تعتمد قرارين ضدّ كيان الاحتلال "الإسرائيلي"

عربي ودولي

غوتيريش: مؤشرات قوية على أنّ جرائم حرب قد تكون ارتُكبت في غزّة
عربي ودولي

غوتيريش: مؤشرات قوية على أنّ جرائم حرب قد تكون ارتُكبت في غزّة

2025-12-03 20:44
غوتيريش: تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزّة ضرورة
66

أكّد الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك، اليوم الأربعاء (3 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزّة، مشدّدًا على ضرورة التأكّد من صمود وقف إطلاق النار في القطاع.

 وأشار غوتيريش إلى وجود "أسباب قوية للاعتقاد بأنّ جرائم حرب قد ارتكبت في غزّة"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة أدّت دورًا أساسيًا في إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات إلى القطاع"، على حدّ قوله.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرارًا أميركيًا، يدعم خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزّة، وهي تتضمّن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

وصوّت 13 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت، دون أن تستخدم أيّ منهما حقّ النقض.

على صعيد آخر، شدّد الأمين العامّ للأمم المتحدة على أنّ إنهاء "الحرب الروسية الأوكرانية" يجب أن يتمّ "وفقًا للقانون الدولي"، مضيفًا: "أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن الحلّ".

أمّا بالنسبة للضربات الأميركية على السفن بالقرب من فنزويلا، فاكتفى غوتيريش بالقول إنها لا تتوافق مع القانون الدولي.

وعمدت الولايات المتحدة إلى ضرب العديد من القوارب، في الآونة الأخيرة، في منطقة البحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، بزعم "مكافحة تهريب المخدّرات".

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الامم المتحدة مجلس الامن قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
اجتماع صنعاء مع المبعوث الأممي للتأكيد على التزام السلام في اليمن
اجتماع صنعاء مع المبعوث الأممي للتأكيد على التزام السلام في اليمن
عربي ودولي منذ دقيقة
جنرال صهيوني سابق:
جنرال صهيوني سابق: "إسرائيل" باتت أمام محورين معاديين بدلًا من واحد
عربي ودولي منذ 3 دقائق
منظمة العفو الدولية:
منظمة العفو الدولية: "الدعم السريع" ارتكبت جرائم حرب في مخيم زمزم بالفاشر
عربي ودولي منذ ساعة
الأمم المتحدة تعتمد قرارين ضدّ كيان الاحتلال
الأمم المتحدة تعتمد قرارين ضدّ كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
جنرال صهيوني سابق:
جنرال صهيوني سابق: "إسرائيل" باتت أمام محورين معاديين بدلًا من واحد
عربي ودولي منذ 3 دقائق
إصابة 4 جنود صهاينة في تبادل لإطلاق نار في رفح
إصابة 4 جنود صهاينة في تبادل لإطلاق نار في رفح
فلسطين منذ ساعة
الحرس الثوري: أمن الخليج خط أحمر.. أي عدو يهدّد أمننا سنواجهه بكلّ قوتنا
الحرس الثوري: أمن الخليج خط أحمر.. أي عدو يهدّد أمننا سنواجهه بكلّ قوتنا
إيران منذ ساعتين
الأمم المتحدة تعتمد قرارين ضدّ كيان الاحتلال
الأمم المتحدة تعتمد قرارين ضدّ كيان الاحتلال "الإسرائيلي"
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة