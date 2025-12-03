أكّد الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك، اليوم الأربعاء (3 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزّة، مشدّدًا على ضرورة التأكّد من صمود وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار غوتيريش إلى وجود "أسباب قوية للاعتقاد بأنّ جرائم حرب قد ارتكبت في غزّة"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة أدّت دورًا أساسيًا في إزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات إلى القطاع"، على حدّ قوله.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرارًا أميركيًا، يدعم خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزّة، وهي تتضمّن نشر قوة دولية ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.

وصوّت 13 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت، دون أن تستخدم أيّ منهما حقّ النقض.

على صعيد آخر، شدّد الأمين العامّ للأمم المتحدة على أنّ إنهاء "الحرب الروسية الأوكرانية" يجب أن يتمّ "وفقًا للقانون الدولي"، مضيفًا: "أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن الحلّ".

أمّا بالنسبة للضربات الأميركية على السفن بالقرب من فنزويلا، فاكتفى غوتيريش بالقول إنها لا تتوافق مع القانون الدولي.

وعمدت الولايات المتحدة إلى ضرب العديد من القوارب، في الآونة الأخيرة، في منطقة البحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، بزعم "مكافحة تهريب المخدّرات".

