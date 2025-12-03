يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

الحرس الثوري: أمن الخليج خط أحمر.. أي عدو يهدّد أمننا سنواجهه بكلّ قوتنا
إيران

الحرس الثوري: أمن الخليج خط أحمر.. أي عدو يهدّد أمننا سنواجهه بكلّ قوتنا

2025-12-03 20:47
71

أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن أمن منطقة الخليج ومضيق هرمز هو خط أحمر بالنسبة لإيران، مشدّدًا على أن أي عدو يريد تهديد أمن إيران، فسيواجهه بكلّ قوة.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي؛ العميد علي فدوي: "إن نقل قيم الثورة وحماية أمن الخليج ومضيق هرمز هو المهمّة الدائمة للحرس الثوري، وهو الخط الأحمر لإيران".

وفي تصريح له، اليوم الأربعاء من محافظة هرمزكان (جنوب إيران)، نوّه العميد فدوي إلى الأهمية الإستراتيجية لمضيق هرمز، وقال: "إن ما يزيد عن 20 مليون برميل من النفط يتم نقله يوميًّا عبر هذا الممر المائي؛ مبينًا أن العالم بحاجة إلى طاقات الخليج"، معربًا عن اعتقاده بأن هذه المنطقة ستزداد أهمية خلال السنوات القادمة.

واذ أشار إلى مكانة إيران وقطر في احتياطيات الغاز العالمية، قال القائد العسكري الإيراني: "العالم يدرك اليوم أنه لا توجد دولة قادرة على تقليص دور مضيق هرمز، والحرس الثوري يقوم، بحرًا وبرًا وجوًا، بتأمين هذه المنطقة بكل قوة".

وتطرق العميد فدوي إلى مساعي الأعداء لزعزعة الأمن في المنطقة، محذرًا من أي عدو يريد تهديد أمن إيران، فسيواجهه بكلّ قوة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هما السبب الرئيس لانعدام الأمن في المنطقة والعالم ومصدر الصراعات في الخليج وأميركا اللاتينية، مشددًا على أن هذين الكيانين (الولايات المتحدة والكيان الصهيوني) لم يحققا أي انتصار خلال الأعوام الماضية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الكيان الصهيوني الخليج حرس الثورة الاسلامية
