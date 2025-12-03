أفادت وسائل إعلام العدو "الإسرائيلي" بإصابة 4 جنود من جيش الاحتلال ينتمون للواء "غولاني" في تبادل إطلاق نار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام العدو فإنّ "مسلّحين خرجوا من نفق في رفح، وهاجموا القوات "الإسرائيلية" المتمركزة في المنطقة عبر إطلاق النار والقذائف المضادّة للدبابات".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إصابة الجنود الأربعة في "اشتباك مع مسلحين في رفح"، موضحًا أن اثنين منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وجاء في بيان رسمي لجيش الاحتلال: "في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، وخلال نشاط قوات سريّة غولاني شرق رفح، واجهت القوات عددًا من المسلحين الذين خرجوا من نفق تحت أرضي في المنطقة".

أضاف البيان: "خلال الاشتباك، أُصيب مقاتل في سريّة غولاني بجروح خطيرة، كما أُصيب مقاتلان آخران من السريّة، بالإضافة إلى ضابط صف من فرقة غزة (143)، بجروح متوسطة الخطورة".

من جهتها تحدثت هيئة البث العام "الإسرائيلية" (كان 11) عن إصابة مقاتل خامس في الواقعة بجراح وصفت بأنها "طفيفة".

وأفادت وسائل إعلام العدو بأن التحقيق الميداني الأولي الذي أجراه الجيش بيّن أن إصابات الجنود ناجمة عن إصابة الناقلة بقذيفة RPG.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المسلّح الذي أطلق القذيفة تمكن من العودة إلى داخل النفق قبل وصول تعزيزات إضافية؛ مشيرة إلى أنّ جيش الاحتلال وسّع نطاق عملياته بمشاركة طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية.

واتهمت صحيفة "معاريف" الصهيونية حركة حماس بالوقوف وراء الهجوم، ورأت فيه خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال سترد على الهجوم باستهداف قيادات في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: "إن الجيش "الإسرائيلي" يستعد للبدء بسلسلة غارات قوية على قطاع غزة، "ردًّا على خرق حماس لوقف إطلاق النار".

من جهتها، وصفت القناة الـ12 "الإسرائيلية" ما جرى في رفح بأنّه "حدث استثنائي" بالنظر إلى حجم الاشتباك وطبيعته، ونقلت عن مسؤول "إسرائيلي" قوله: "إننا ننظر إلى الاشتباكات في رفح بخطورة كبيرة. لن نمرّ بصمت على محاولة استهداف جنود الجيش".

وأشارت وسائل إعلام العدو إلى أن القيادة العسكرية أطلعت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس على تفاصيل الحادثة فور وقوعها، وقالت إن من المتوقّع أن يعقد نتنياهو وكاتس تقييمًا أمنيًا قريبًا.

وفي بيان مقتضب صدر عن مكتبه، اتهم نتنياهو حركة حماس بأنها "تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفّذ عمليات ضد قواتنا"، وقال: "إنّ سياسة "إسرائيل" واضحة؛ لن تتسامح مع أي مساس بجنود الجيش وستردّ وفقًا لذلك".

