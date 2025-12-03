يوم التعبئة كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القائد الجهادي الكبير هيثم علي الطبطبائي

عربي ودولي

2025-12-03 22:49
خارجية صنعاء للمبعوث الأممي: يدنا ممدودة للسلام وحان الوقت لاستئناف التسوية السياسية
56

اجتمع نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء؛ عبد الواحد أبو رأس، اليوم الأربعاء (3 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، عبر تقنية الاتّصال المرئي، مع المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة؛ هانس غروندبرغ.

وأعرب أبو رأس، خلال اللقاء، عن تقدير حكومة "التغيير والبناء" للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن ودعمها لجهوده في هذا المضمار، مجدّدًا التأكيد أنّ يد صنعاء ممدودة للسلام، وأنّ الوقت قد حان لاستئناف التسوية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق وما تضمّنته من استحقاقات إنسانية.

بدوره، أطلع المبعوث الأممي نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء على نتائج لقاءاته الأخيرة مع مختلف الأطراف، وكذا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشيرًا إلى حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن، وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

الكلمات المفتاحية
اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن صنعاء
